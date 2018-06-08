Письмо принцессы Дианы со смайликом выставили на аукцион 1 8.06.2018, 18:10

принцесса Диана

Письмо можно купить за 1,5 тысячи долларов.

Письмо принцессы Дианы, в котором она в шутку просит «прислать ей медаль» в день тридцатилетия, выставлено на аукцион RR Auctions в Бостоне. За двухстраничное дружеское послание со смайликом планируется выручить около 1,5 тысячи, сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету Daily Mail.

Принцесса написала от руки это послание в июле 1990 года в ответ на поздравление с 29-летием со дня рождения модельера Брюса Олдфилда и его бизнес-партнерши Аниты Ричардсон. В нем она поблагодарила их за подарок — дизайнерский свитер — и в шутку попросила достать для нее медаль, когда ей исполнится тридцать. Дружеское послание подписано именем Дианы, а также смайликом и значками, обозначающими поцелуи. Принцесса на протяжении долгого времени дружила с Олдфилдом, который создавал для нее вечерние наряды.

Вместе с письмом на аукцион выставлены семейные рождественские открытки с фотографиями принцессы с принцем Чарльзом и сыновьями — Уильямом и Гарри. Они также подписаны Дианой. Еще одним лотом стала копия памятной книги графа Чарльза Спенсера в шелковом тиснении, которую младший брат Дианы выпустил в 1997 году после ее гибели в автокатастрофе в Париже.

«У Дианы был прекрасный почерк с завитушками, а в ее письмах чувствуется заботливый тон», — отметил Бобби Ливингстон, исполнительный директор RR Auctions. «Я думаю, именно открытость и соучастие сделали ее такой близкой народу». Итоги торгов станут известны 13 июня.

В сентябре на торгах этого же аукционного дома за 21 тысячу долларов был продан футляр для визитных карточек принцессы Дианы. Ранее с молотка за почти 9 тысяч долларов ушла серебряная цепочка с подвеской в форме латинской буквы D, которую Диана носила в детстве.