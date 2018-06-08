Минлесхоз запретил посещение почти всех белорусских лесов 8.06.2018, 21:06

В стране слишком высок риск лесных пожаров.

Из-за сложной пожароопасной обстановки втрое бдительнее стали сотрудники Министерства лесного хозяйства. В пресс-службе Минлесхоза сообщают, что в Беларуси увеличено количество регионов, где запрещено или ограничено посещение лесов, передает kp.by.

На данный момент, появляться в лесу запрещено всем жителям южных областей Беларуси: на Брестчине, Гомельщине и Гродненщине. В оставших трех областях также действую ограничения, но уже не повсеместно. Однако в некоторые Минские, Витебские и Могилевские леса также нельзя заходить. В общей сложности, «табу на лес» к пятнице, 8 июня, введен в 72 районах республики.

Напоминаем, что запрет на посещение означает воспрещение в лесу прогулок, отдыха на природе, сбора грибов и ягод, а еще въезд на территорию любого транспорта, кроме служебных авто. Нарушение карается штрафом.

Данная жесткая мера, к слову, имеет аргументированное обоснование, так как с начала года в Беларуси уже было свыше 250 лесных пожаров. И в 9 из 10 случаев причиной возгорания стали люди.