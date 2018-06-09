Эксперт: Возможны значительные колебания курсов валют 9.06.2018, 17:10

Прогноз курса рубля на неделю.

Возможны значительные колебания курсов валют на Белорусской валютно-фондовой бирже, но в целом за неделю курс доллара по отношению к белорусскому рублю должен сохраниться примерно на текущем уровне, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

Ожидания увеличения средневзвешенного курса доллара на прошедшей неделе не оправдались, курс доллара снизился на 0,4% – до 2,0016 рублей за доллар. Но предвидеть это вряд ли было возможно, так как ослабление доллара было вызвано, в значительной степени укреплением евро вследствие высказываний ряда высокопоставленных чиновников Европейского Центробанка о возможном скором принятии решении об ужесточении политики ЕЦБ.

Средневзвешенный курс евро на БВФБ в связи с этим увеличился на прошедшей неделе на 0,4% и достиг 8 июня 2,3552 рублей за доллар.

Средневзвешенный курс российского рубля за прошедшую неделю снизился на 1,2% и составил 3,1927 белорусских рублей за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля не выросла, как ожидалось, а сократилась на 0,6%. А среднедневной объем торгов на БВФБ поднялся до 59,8 млн. рублей с 53,7 млн. рублей на предыдущей неделе.

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Снижение стоимости валютной корзины выглядит неожиданным, так как идет вразрез с мировой тенденцией ослабления валют развивающихся стран.

Впрочем, укрепление рубля по отношению к корзине имеет объективную основу. В мае на внутреннем валютном рынке РБ предложение валюты превышало спрос на нее. Так, физические лица продали валюты на 207,3 млн. долларов больше, чем купили, а субъекты хозяйствования – нерезиденты РБ – на 29,3 млн. долларов. Субъекты хозяйствования – резиденты, правда, купили валюты больше, чем продали, на 78,3 млн. долларов, но в целом баланс остался в пользу продаж валюты. В связи с этим Нацбанк в мае скупал валюту на внутреннем рынке, то есть он еще и удерживал белорусский рубль от излишнего укрепления.

Вся эта ситуация выглядит немного безумной. Если дело так пойдет и дальше, то белорусский рубль сможет претендовать на звание «самой крепкой валюты в мире», что никак не соответствует состоянию ее экономики, и, в конечном итоге, плохо кончится для страны. Не исключено, что имеют место спекулятивные факторы. Объем торгов на БВФБ на прошедшей неделе был немного выше, чем обычно в начале месяца, похоже, что некоторые владельцы валюты считают необходимым продавать валюту, воспользовавшись высоким курсом.

Как сообщил Национальный банк РБ, международные резервные активы Беларуси в мае сократились на 98,5 млн. долларов – до 6.939,6 млн. долларов. Но это связано с возвратом государственных долгов (на 331 млн. долларов за месяц).

В то же время, в РБ усиливаются признаки формирующегося дефицита валюты. В частности, на состоявшемся 6 июня 2018 года аукционе по размещению государственных облигаций в долларах США 250-го выпуска Минфин реализовал облигации только на 23,3 млн. долларов. Ставка размещения составила 5,7% годовых, а объем эмиссии – 50 млн. долларов.

Курс доллара по отношению к евро

Поддержку евро на прошедшей неделе оказало разрешение политического кризиса в Италии. Там начало работу новое правительство, сформированное евроскептиками. Но в перспективе оно может доставить серьезные неприятности европейской валюте, так как собирается проводить денежную политику, не соответствующую требованиям ЕС. Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о новой программе бюджетного стимулирования экономики страны объемом 126 млрд. евро за первый год ее реализации.

На следующей неделе ожидается много событий, которые могут повлиять на курс евро по отношению к доллару на рынке форекс. На 12 июня назначена встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Но президент США уже предупредил, что особого результата от этой встречи ждать не стоит, поэтому она не должна значительно повлиять на валюты.

13 июня ФРС должна принять решение о повышении своей ставки. Это ожидается, поэтому не должно оказать влияния на курс евро против доллара, хотя может привести к укреплению американской валюты по отношению к валютам развивающихся стран.

Большее значение может оказать заседание ЕЦБ, назначенное на 14 июня. На нем должен обсуждаться вопрос о перспективах ужесточения денежной политики банка. Но не исключено, что его решение не оправдает ожидания рынка, так как на прошедшей неделе одни разговоры о таком обсуждении привели к росту курса евро, что вряд ли устраивает главу ЕЦБ Марио Драги.

Курс российского рубля по отношению к доллару

К ослаблению российского рубля на уходящей неделе привели три причины. Во-первых, снизились цены на нефть на мировом рынке в связи, в частности, с появлением информации о просьбе США к странам ОПЕК об увеличении добычи нефти на 1 миллион баррелей в день. Кроме того, появились сообщения о том, что Саудовская Аравия и Россия уже договорились принять решение о плавном увеличении добычи нефти на встрече в Вене 21-23 июня.

Во-вторых, иностранные инвесторы продолжали выводить средства из России, как, впрочем, и из других развивающихся стран, что привело к снижению с проса на российские облигации федерального займа.

В-третьих, Министерство финансов РФ сообщило об увеличении средств, направляемых на покупку иностранной валюты в период с 7 июня по 5 июля до 380 млрд. российских рублей.

15 июня Банк России примет решение о своей ключевой ставке. Как считают аналитики Bank of America Merrill Lynch, вероятность понижения ставки на 0,25% до 7% выше, чем ее сохранения, так как темпы роста ВВП России остаются низкими, а признаков ускорения инфляции не видно. Согласно опросу, проведенному агентством Reuters, 15 из 20 опрошенных экономистов считают, что ставка останется без изменений.

Пока многие эксперты ожидают дальнейшего ослабления рубля. В частности, в Райффайзенбанке подсчитали, что в ближайший месяц с российского рынка уйдет около 10,5 млрд. долларов на погашение внешнего долга корпораций и за счет покупки валюты Минфином, тогда как по текущему счету поступит не больше 8,6 млрд. долларов. Это сулит рублю ослабление. Поэтому на следующей неделе будем ожидать роста курса доллара на Московской бирже примерно на 0-0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

В результате укрепление доллара против евро и российского рубля будет компенсировано укреплением белорусского рубля по отношению к корзине валют. То есть в итоге изменение курса доллара США на Белорусской валютно-фондовой бирже может оказаться нулевым. Но не исключены значительные колебания курсов в связи с происходящими важными событиями.

Прогноз на понедельник, 11 июня

Во второй половине пятницы, 8 июня, курс доллара на Московской бирже под влиянием заявление Дональда Трампа о включении России в G7 снизился примерно на 0,7% и составил 62,5125 рублей.

Курс евро на рынке форекс во второй половине торгового дня 8 июня вырос на 0,2% – до 1,1767 долларов.

В России суббота, 9 июня, рабочий день, поэтому возможно значительное изменение курса российского рубля на Московской бирже, в связи с чем делать прогнозы курсов на БВФБ на 11 июня не имеет смысла.