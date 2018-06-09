Беларусь и Россия подписали «дорожную карту» по молоку 9.06.2018, 21:59

Россельхоз отметил, что из нашей страны продолжает поступать «небезопасная молочная продукция».

Россия и Беларусь договорились о снятии взаимных ограничений по поставкам молочной продукции, сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. Соответствующую «дорожную карту» по процедуре снятия ограничений в субботу, 9 июня, подписали Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси, сообщает РБК.

«Дорожная карта» подписана в рамках достигнутых ранее правительствами двух стран договоренностей и рассчитана на 2018 год. В ней прописаны мероприятия, которые будут способствовать «скорейшему урегулированию ситуации» по снятию взаимных ограничений на поставки продукции.

Так, с 11 июня Россельхознадзор снимает временные ограничения на поставки продукции четырех белорусских предприятий — производителей мяса и комбикормов: ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», ООО «Вахавяк Плюс», ООО «Гродненский мясокомбинат», ООО «Белэкотехника». С 11 июня Россельхознадзор сможет восстановить право экспорта молочной продукции еще для трех белорусских предприятий, если будут предоставлены документы о проведении лабораторного мониторинга по группам риска, определенным российской службой.

Вместе с тем представитель Россельхознадзора указывает, что Беларусь продолжает поставлять в Россию продукцию с многочисленными нарушениями требований законодательства ЕАЭС. С 9 июня ведомство ограничивает поставки продукции ОАО «Витебский мясокомбинат» (из-за бактерий кишечной палочки в говядине) и витебского ОАО «Молоко» (в питьевом молоке с этого предприятия был выявлен альбендазол). Для продукции еще шести предприятий вводится режим усиленного лабораторного контроля (список опубликован на сайте ведомства).

Помимо этого Беларусь проведет расследование причин обнаружения нитратов в молочной продукции шести белорусских предприятий — об этом сообщалось на этой неделе. На время проведения проверки за продукцией этих предприятий будет усилен лабораторный контроль.

Временные ограничения на поставку некоторых видов молока и молочной продукции из Беларуси Россельхознадзор ввел с 6 июня. Из страны продолжает поступать «небезопасная молочная продукция», поясняла необходимость введения ограничений официальный представитель ведомства Юлия Мелано. Больше всего нарушений было обнаружено в молоке и сливках, пастеризованных и стерилизованных наливом, молоке и сливках сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных, сыворотках, концентрате сывороточного и молочного белка. Ограничения касались ввоза всей перечисленной продукции для переработки и в потребительской таре объемом свыше 2,5 л. Председатель правления «Союзмолока» Андрей Даниленко уверял, что эта мера не повлияет ни на российских переработчиков, ни на потребителей.

Систематические претензии к качеству поставляемого из Беларуси молока и молочных продуктов у Россельхознадзора возникают уже давно. В начале 2018 года служба намеревалась ограничить ввоз отдельных видов белорусской молочной продукции из соседней страны. Но срок введения этой меры переносился, а в марте Россельхознадзор вовсе отказался от введения ограничений. Тогда Лукашенко, комментируя возможное ограничение Россией поставок, заявил, что молоко «стало наглым политическим инструментом».