Российские операторы начали хранить переписку и переговоры клиентов для спецслужб 1.07.2018, 17:03

Вступил в силу «закон Яровой».

1 июля вступили в силу главные требования «закона Яровой»: операторы связи должны были начать хранить всю переписку и переговоры абонентов. Сами компании признаются, что приступили к реализации закона, но мощностей на то, чтобы сделать это на территории всей страны у них пока, похоже, нет, пишет The Bell.

Детали

«Законом Яровой» называют пакет антитеррористических законов, разработанный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. С 1 июля в силу вступила последняя часть требований. С этого дня операторы связи и интернет-компании обязаны в течение полугода хранить ваши:

Исключение: Правительство дало отсрочку в части хранения пользовательского интернет-трафика. С 1 октября 2018 года операторы должны будут хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 дней в течение шести месяцев. Каждый год емкость технических средств хранения должна увеличиваться на 15% – и так в течение 5 лет с даты их ввода в эксплуатацию.

Кто будет хранить информацию

Требованиям закона должны подчиниться все сотовые операторы, хотя они неоднократно критиковали инициативу Яровой – для них она означала дополнительные и существенные расходы. «Мегафон» раскрывал, что оценивает затраты на исполнение закона в 40 млрд рублей в течение пяти лет, МТС – около 60 млрд рублей, «Вымпелком» – 45 млрд рублей. А российские интернет-провайдеры из-за понесенных расходов уже начали повышать цены на свои услуги на 8-10%.

С интернет-компаниями все сложнее – формально требования должны исполнять только те, кто вошел в специальный реестр организаторов распространения информации. Сейчас там больше ста компаний, включая «Яндекс» и Mail.ru Group. Но в нем нет, к примеру, соцсетей Facebook, Twitter и Instagram, а также самых популярных в России мессенджеров WhatsApp иViber. Будут ли они подчиняться требованиям закона и сотрудничать со спецслужбами – непонятно. Пока только Telegram официально объявлял, что не собирается этого делать.

Кому ее будут передавать

По решению суда сохраненные таким образом данные могут передаваться спецслужбам, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью – в их числе ФСБ, МВД, Таможенная служба и другие.

Начали ли компании все записывать

Пока с этим есть проблемы – мощностей начать хранить информацию абонентов на территории всей страны у операторов сотовой связи, похоже, пока не хватает.

• Например, гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков заявил РБК, что компания приступила к «масштабному использованию» оборудования для хранения данных и систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), но «пока не на всей сети». По его словам, «Мегафон» не смог с 1 июля организовать повсеместное хранение: «Система будет поэтапно разворачиваться в разных регионах в течение пяти лет и к концу этого срока будет развернута по всей стране». В каких регионах звонки, сообщения и интернет-трафик абонентов уже хранятся, Солдатенков не раскрыл.

• Представители других операторов не стали отвечать РБК на вопрос о том, как идет исполнение требований «закона Яровой». Но источник издания, близкий к одному из операторов «тройки» сообщил, что не только «Мегафон» разворачивает системы для хранения информации поэтапно.

• Представитель «Вымпелкома» сказал изданию, что компания приступила к реализации требования, в МТС не стали это комментировать.