В Варшаве ищут сбежавшего 6-метрвого питона 2 10.07.2018, 8:13

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Предполагается, что хищная змея сбежала из частного террариума.

Вчерашнее утро для полиции, службы отлова зверей и водных спасателей польской столицы началось с заседания антикризисного комитета. В зоне риска южный пригород Варшавы, где проживает несколько десятков тысяч человек. Вчера вечером на берегу реки Вислы была найдена шкура почти шестиметрового тигрового питона. Предполагается, что хищная змея сбежала из частного террариума, сообщает «Белсат».

Пятиметровый, голодный и агрессивный. Гигантского тигрового питона ищут не в тропическом лесу, а в Варшавском аналоге московской Рублёвки. Как тропический хищник оказался на краю мегаполиса, пока до конца не ясно. Но в его поисках участвует уже более 30-ти человек.

Поисковая акция между населёнными пунктами Гасы и Цишыца началась ещё вчера вечером, когда местный житель во время прогулки обнаружил пятиметровый фрагмент сброшенной змеиной шкуры. Полиция незамедлительно проинформировала Польскую службу охраны и спасения животных «Animal Rescue ». Эксперты определили, что кожа принадлежит тигровому питону, и предостерегли жителей от прогулок в одиночку. Жертвами хищника могут стать дети и домашние питомцы.

«Пять метров – это для нас, поляков, настоящий монстр, А монстров стоит бояться»

«Страшно, но любопытство нас заставило прийти и посмотреть, что происходит. Полиция сказала нам не ходить в одиночку и не спать под открытым небом. Говорят, что змея агрессивна».

«Если что-то такое поплывёт в нашу сторону – то будем убегать. Но пока ничего не плывёт, поэтому мы тут рыбачим», – говорят местные жители.

Сейчас в операции задействовано более 30 человек. Полиция, спасатели, экологи. Искать питона обещают пока не найдут.

Это шкура пятиметрового тигрового питона. Вес такого животного может достигать 30-ти килограммов, но при этом он значительно сильнее взрослого человека. Домашним животным, таким как собаки, действительно есть чего опасаться, но на человека питон скорее всего нападать не будет.

Но 100-процентной гарантии на это вам никто не даст. Истории, когда в дикой природе питоны нападают на людей не так уж и редки.

«Это опасное существо, потому что оно оказалось в незнакомой среде, мы не знаем голодно оно или нет. Любого, кто к нему приблизится оно, будет воспринимать как врага и защищаться. […] Когда мы словим питона мы не будем его убивать, а передадим в ветеринарную клинику, а затем в место, где за ним смогут присматривать», – говорит Давид Фабиански.

Ареал обитания тигрового питона – Юго-Восточная Азия – Индия, Бангладеш, Мьянма, Малайзия. Живут такие змеи преимущественно во влажных лесах, болотах и на берегах водоёмов. Именно поэтому Тигровые питоны великолепные пловцы и древолазы, а ещё одни из самых популярных змей домашнего содержания во всём мире.

«Наверняка такое животное не пойдёт в сторону человеческого жилья. Змеи не любят агрессивных запахов и шума. Питон пойдёт скорее к берегу реки – это его естественная среда обитания», – говорит Ольга Пофельска из Варшавского зоопарка.

Скорее всего питон убежал из дома, Таких больших зверей не выкидывают, этому уже больше десяти лет. Возможно хозяин отправился на каникулы и пресмыкающееся выбралось на волю

В польском климате тигровый питон может дожить до поздней осени, пока не придут первые морозы. Однако эксперты рассчитывают найти змею раньше, чем он замёрзнет, или съест чью-то собаку.