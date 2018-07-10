«Иду на прецедент»: 60-летний рабочий добивается пенсии по возрасту 10.07.2018, 11:44

Анатолий Поплавный

Анатолий Поплавный подал жалобу в Комитет по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома.

Начальник управления социальной защиты администрации Советского района Гомеля Татьяна Сердюкова отказала 60-ти летнему слесарю-инструментальщику ОАО «Гомелькабель» Анатолию Поплавному в назначении пенсии по возрасту, пишет гомельская «Весна».

«Право на трудовую пенсию по возрасту в 2018 году предоставляется мужчинам в возрасте 61 год при наличии страхового стажа работы не менее 16 лет 6 месяцев», - процитировали нововведения пенсионного законодательства в районной соцзащите.

60-летний мужчина не остановился и подал жалобу в Комитет по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома.

«Я понимаю, что создаю прецедент, тем не менее, намерен пройти все инстанции, включая Верховный и Конституционный суды. Основной закон страны - Конституция запрещает придавать обратную силу закона, который ухудшает правовое положение граждан, тем не менее, белорусское правительство пошло на увеличение возраста выхода на пенсию. Я решил действовать», - уверенно заявляет молодой пенсионер, оставшийся в 60 лет без пенсии.

Анатолий Поплавный является членом Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) и говорит, что претензии к государству ему помогает готовить правовая служба профсоюза.

«Наша правовая позиция заключается в том, что конституционный принцип о запрете придания обратной силы закону должен распространяться не только при решении вопроса о возложении юридической ответственности, но и в случае изменения законодательства, в результате которого ухудшается положение граждан», - высказал юридическую позицию по данному вопросу правовой инспектор профсоюза Леонид Судаленко.

Профсоюзный юрист отметил, что после соблюдения так называемого досудебного порядка урегулирования пенсионного спора будет подготовлена жалоба в суд, где правовая служба профсоюза хочет получить ответ на вопрос о придании обратной силе закона, ухудшающей правовое положения граждан.