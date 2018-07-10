Из пещеры в Таиланде спасли десятерых подростков 3 10.07.2018, 12:45

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Фото: Linh Pham/Getty Images

Под землей остаются тренер и двое детей.

В Таиланде спасатели освободили из пещеры Кхао Луанг десятого ребенка в рамках третьего этапа спасательной операции.

Мальчика сразу же доставили в медицинское учреждение, сообщает CNN со ссылкой на представителя Военно-морского флота Таиланда.

В пещере остаются еще два мальчика вместе со своим тренером.

Напомним, в первый день спасательной операции из затопленной пещеры вывели четырех мальчиков. На следующий день, 9 июля, были спасены еще четыре ребенка. Эвакуированных детей доставили в больницу для обследования.

23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков-футболистов и их тренер. Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.