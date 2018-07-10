Умер Николай Дементей 10.07.2018, 14:55

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Николай Дементей

Фото: ctv.by

Ему было 88 лет.

Утром 10 июля в возрасте 88 лет скончался Николай Дементей, бывший председатель Президиума Верховного Совета БССР, пишет «Народная воля». Подробности причин смерти не сообщаются.

Николай Дементей прошел путь от инструктора Витебского обкома до секретаря Витебского обкома Компартии Белоруссии, был избран в 1989 году народным депутатом БССР, в 1989-1991 годах работал в должности председателя Верховного Совета БССР.

В 1991 году Дементей объявил об уходе на пенсию, но в 1997-2000 годах был членом cовета республики по квоте Александра Лукашенко.

Именно во время председательства Дементея- Верховный совет принял Декларацию о государственном суверенитете Белорусского ССР (сам Дементей голосовал «за»). Позже Дементей поддержал ГКЧП во время путча в России. 9 сентября 1991 года его заменил на посту Станислав Шушкевич.