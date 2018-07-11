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На железнодорожном мосту под Оршей обнаружили мину

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  • 11.07.2018, 8:52
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Разминирование проводила бригада саперов.

В Оршанском районе саперы разминировали железнодорожный мост, сообщила БелТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.

54 тротиловые шашки были обнаружены во время ремонтно-строительных работ на железнодорожном мосту, расположенном на 89-м км перегона Орша-Червино.

«Ремонтники наткнулись на боеприпасы в начале инженерного сооружения после того, как сняли железнодорожные рельсы и часть верхнего полотна. Есть предположение, что мост был заминирован нашими бойцами в годы Великой Отечественной войны при стратегическом отступлении, чтобы в случае необходимости была возможность взорвать его. На это указывают сгнившие деревянные доски от ящика, в котором находились тротиловые шашки, и отсутствие на них зарядов», — рассказала Мария Воробьева.

В настоящее время все боеприпасы вывезены в безопасное место и уничтожены.


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