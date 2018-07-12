В Ивановском районе Mercedes сбил двух 6-летних девочек

В Ивановском районе Mercedes сбил двух 6-летних девочек3
- 12.07.2018, 21:30
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Автомобиль обгонял трактор и не заметил двух малолетних пешеходов у края дороги.
12 июля в ивановскую больницу доставили двух 6-летних девочек, которых сбил Mercedes-Benz, передает gaibrest.by.
Mercedes-Benz ехал по улице Партизанской деревни Сочивки. На закруглении дороги легковушка выехала на обгон трактора и сбила двух малолетних пешеходов, которые стояли у края дороги.
В результате аварии девочек с тяжелыми травмами увезли в больницу.