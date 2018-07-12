В Ивановском районе Mercedes сбил двух 6-летних девочек 3 12.07.2018, 21:30

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Фото: ARC

Автомобиль обгонял трактор и не заметил двух малолетних пешеходов у края дороги.

12 июля в ивановскую больницу доставили двух 6-летних девочек, которых сбил Mercedes-Benz, передает gaibrest.by.

Mercedes-Benz ехал по улице Партизанской деревни Сочивки. На закруглении дороги легковушка выехала на обгон трактора и сбила двух малолетних пешеходов, которые стояли у края дороги.

В результате аварии девочек с тяжелыми травмами увезли в больницу.