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Ирландия станет первой страной, остановившей инвестиции в ископаемое топливо

  • 13.07.2018, 9:42
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Иллюстрационное фото

Закон поддержала нижняя палата парламента страны.

Ирландия станет первой страной, которая остановит государственные инвестиции в ископаемое топливо. Соответствующий законопроект поддержала нижняя палата парламента страны в четверг.

Об этом сообщает ВВС.

Ожидается, что этот законопроект быстро пройдет через Сенат (верхняя палата), что вынудит Стратегический инвестиционный фонд Ирландии (ISIF) в течение пяти лет прекратить инвестиции в невозобновляемые источники энергии.

ISIF насчитывает 8,9 млрд евро, из которых более 300 млн евро инвестируются в нефть, газ, уголь и другие виды ископаемого топлива. В Ирландии ожидают, что закон вступит в силу до конца года.

Цель нового законодательства - помочь обеспечить выполнение обязательств Ирландии по Парижскому климатическому соглашению.

Ирландия заняла 49-е место из 59 стран в рейтинге показателей эффективности изменения климата 2018 - это самый низкий показатель среди членов ЕС в списке.


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