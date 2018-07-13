Надо отдать должное Трампу Юрий Бутусов

13.07.2018, 11:20

Юрий Бутусов

Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Президент США демонстрирует проукраинскую политику.

Прежде чем встречаться с Путиным он демонстративно провел встречу с Порошенко. С президентом Украины Трамп провел уже третью встречу, с президентом РФ будет одна, спустя полтора года после прихода Трампа к власти. Демонстрация показательная. Трамп потребовал от Европы увеличить расходы на оборону, потому что обеспечивает безопасность Европы от РФ американская армия.

Что бы ни говорили, а Трамп сейчас говорит так, как раньше дипломаты только думали. Он не только впервые поставил Украине современное оружие - "Джавелины", Трамп предпринял беспрецедентные меры по поддержке Украины. Впервые министр обороны США принял участие в параде в Киеве, впервые принят закон США о санкциях против РФ. Впервые США оказывает прямое давление на Европу, чтобы свернуть "Северный поток-2", впервые связи ЕС с РФ подвергаются критике.

И важно, что сейчас американская дипломатия рассматривает среди вариантов решения проблемы Донбасса сценарий поддержки украинского наступления, освобождения наших земель вооруженным путем. Без сомнений, Украина в случае любых действий на Донбассе может рассчитывать на американскую поддержку.

Смешно вспоминать, как много наших политиков рассказывали байки про пророссийский характер действий Трампа. Президент США на данный момент осуществляет проукраинскую политику так, как никто из его предшественников. Конечно, следует отметить, что никогда ранее Украина так последовательно и масштабно не противостояла России. Наша борьба завоевывает сторонников и уважение, и поддержка США - результат доверия к действиям украинского народа и государства.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»