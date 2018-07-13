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Сколько белорусы на самом деле возмещают за электричество и отопление?

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  • 13.07.2018, 11:38
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Как этот показатель изменился за 14 лет.

В Беларуси население в 2017 году возмещало затраты на оказание услуг по теплоснабжению, по данным «Белэнерго», на уровне 21,4%, а на электроэнергию — 80,2%. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как эти показатели изменились за последние 14 лет.

За отопление белорусы стали возмещать больше по сравнению с прошлым годом, тогда этот показатель составлял 17,5%. При этом последние 7 лет уровень возмещения населением затрат на отопление не превышал отметку в 22%, а до этого был заметно выше. К примеру, в 2003 году он составлял около 98%, в 2005-м — 74,8%, в 2006-м — 69,1%, в 2010-м — до 37,1%. В 2011 году белорусы возмещали уже 21,9% за потребленное тепло.

Ранее в «Белэнерго» поясняли, что снижение уровня возмещения затрат на отопление связано с тем, что «с 2007 года произошло резкое увеличение цены на природный газ, импортируемый в республику (в 3,9 раза), а значит, и себестоимости энергии, т. к. основную часть (около 70%) составляют топливно-энергетические затраты». При этом тарифы для населения «увеличивались незначительно, поэтому до 2012 года наблюдалась тенденция снижения процента возмещения тарифами для населения затрат на услуги тепло- и электроснабжения».

А вот за электроэнергию белорусы стали меньше возмещать. Если в прошлом году этот показатель составлял 80,2%, то в 2016-м — 83,2%. Между тем в 2003 году уровень возмещения затрат на электроэнергию составлял 107%, то есть государство осталось в плюсе за оказанные услуги. Но дальше уровень возмещения стал падать. В 2005 году он составлял 90,3%, в 2015-м — 86,3%, в 2011-м — 37,1%, в 2012-м — 31,5%.

Дальше белорусы стали больше возмещать за потребленную электроэнергию. В 2013 году этот показатель вырос до 53%, в 2014-м — до 82%, а в 2015-м — упал до 75%.

Напомним, в Беларуси пересмотрят порядок расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Так, для некоторых потребителей могут пересмотреть в сторону понижения тарифы на электроэнергию.

— К примеру, несколько ущемленными выглядели интересы потребителей, чьи жилые помещения не оборудованы системами центрального горячего водоснабжения и централизованного снабжения природным газом. Пользуясь электрическим бойлером, практически невозможно уложиться в существующий норматив потребления электроэнергии 150 кВт·ч для оплаты по субсидируемым государством тарифам, — поясняется на портале коммунальной грамотности населения.

Для данной категории норматив повышен до 250 кВт·ч. А при потреблении от 250 до 400 кВт·ч оплата также будет производиться по субсидируемым тарифам, но с применением повышающего коэффициента 1,3. По полному тарифу платить будут те, кто превысит лимит в 400 кВт·ч в месяц.

Для некоторых потребителей введут скидки на отопление — для тех, кто установит за свой счет приборы индивидуального учета отопления. Скидка составит 10%. Это изменение ориентировано в первую очередь на жильцов старых домов.

В введенных в эксплуатацию недавно домах такие приборы уже установлены. Кроме того, с 1 января этого года во всех вводимых в эксплуатацию домах жильцы обязаны рассчитываться за отопление по приборам индивидуального учета.


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