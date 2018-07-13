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Великобритания требует от РФ немедленно освободить украинских политзаключенных

  • 13.07.2018, 18:20

Очевидно, заключение украинцев в России является политически мотивированным.

МИД Великобритании отмечает, что заключение украинцев в России является политически мотивированным, и требует немедленного их освобождения. Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в заявлении МИД Великобритании.

Как отмечается, Великобритания глубоко обеспокоена ухудшением состояния здоровья трех украинских заключенных - Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Хусейна Куку.

"Заключение этих людей и многих других украинцев выглядит политически мотивированными, и мы призываем власти России немедленно их освободить", - заявил британский министр по делам Европы Алан Дункан.

"Досадно, что российские власти продолжают отказывать в доступе международным организациям, которые занимаются мониторингом в местах ограничения свободы, в частности, в случаях, когда здоровье заключенных ухудшается", - отметил он.

Как сообщалось, ЕС призывает Москву немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.


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