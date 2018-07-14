Белорусы массово бегут из страны 57 14.07.2018, 9:03

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Источник: zasmeshi.ru

Уровень безработицы в Беларуси зашкаливает.

230 тысяч белорусов не желают становиться на учет по безработице. Об этом свидетельствуют данные из выборочного обследования домашних хозяйств, которые опубликовал ежегодный бюллетень «Трудовые ресурсы и занятость населения Республики Беларусь».

Тем временем безработных в трудоспособном возрасте в нашей стране - около полутора миллиона, свидетельствует Белстат. Однако специалисты утверждают, что даже эти цифры — занижены, передает «Белсат».

Официальная безработица стабильно снижается. В этом году в мае людей, зарегистрированных в центрах занятости, уменьшилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 54 тысяч человек. Но даже официальная статистика уже признает, что на самом деле белорусов, которые не могут найти себе работу - в разы больше.

Согласно опросу домохозяйств за прошлый год, Статистический комитет, помимо официально зарегистрированных безработных, насчитал 230 тысяч белорусов, которые активно ищут работу, но не могут ее найти.

«Если брать официальную статистику, которая говорит, что безработных до 5%, то раза в три, я полагаю, можно говорить, что эта цифра должна увеличиться», - отмечает председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов.

Помимо перечисленных групп, по данным Белстата, в стране живет 1,4 млн человек в трудоспособном возрасте, которые не работают, но и не безработные, потому что не ищут работы, по крайней мере - на родине. Более половины из них это - студенты и женщины в декрете. Более 90 тысяч занимаются домашним хозяйством. Двадцать с лишним тысяч живет ради своего удовольствия, так как не нуждается в ежедневном зарабатывании на хлеб. А еще 80 тысяч человек - работает за границей. Исследователь вопросов миграции, основатель исследовательского центра «EAST» Андрей Елисеев, однако, утверждает, что официальные цифры белорусских трудовых мигрантов - занижены в разы.

«По нашим оценкам миграции в Польшу и Россию, количество кратковременных мигрантов, работающих за границей в течение года, составляет до 400 тысяч», - говорит Андрей Елисеев.

Специалисты констатируют: экспорт рабочей силы хорош для страны в краткосрочной перспективе, так как создает приток валюты, которую гастарбайтеры посылают домой. С 2015 года до 2016-го количество польских рабочих виз, выданных белорусам, увеличилось втрое. Это помогло стабилизировать курс рубля во времени кризиса. Но в 2017 году, когда отечественная экономика вернулась к росту, поляки выдали белорусам еще вдвое больше разрешений на работу, чем за год до этого. Специалисты предостерегают: эта тенденция - уже опасна, так как становится причиной дефицита пенсионного фонда и утечки мозгов из страны, уничтожая ее конкурентоспособность.

«Многие профессии - и врачи, и другие уезжают за границу. Даже вот на заработки», - отмечает Александр Бухвостов.

Международные кредиторы указывают на две основные вещи, которые значительно ухудшают ситуацию на рынке труда. Во-первых, субсидирование неэффективной занятости на госпредприятиях. На средства, которые государство выделяет на одного работника, например, убыточного цементного завода, частный сектор мог бы создать несколько рабочих мест в этих или других областях. Вторая причина - мизерная помощь по безработице. В результате, человек который потерял работу, не имеет возможности выделить время на переквалификацию или поиск достойной вакансий. И, вместо этого, уезжает за границу.