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Как пользоваться роумингом в путешествии правильно

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  • 14.07.2018, 16:32
  • 1,287

Что делать, чтобы не допустить лишних трат.

Стартовал сезон отпусков, и вы наверняка уже распланировали свой отдых. Если ваши планы включают заграничную поездку, то рекомендуем добавить в «багаж» несколько важных правил о том, как пользоваться роумингом правильно и без лишних трат, при этом всегда оставаясь на связи, пишет «Вечерний Брест»,

Как выбрать мобильного оператора в другой стране?

Если роуминг входит в стартовый пакет услуг, то при пересечении границы он активируется автоматически.

Есть один важный момент - поиск сети оператора-партнера уже на территории другой страны: выбирать сеть можно вручную или в автоматическом режиме. Все зависит от настроек телефона. Как правило, в большинстве гаджетов по умолчанию используется режим автоматического поиска сети, что достаточно удобно. В таком случае устройство «выбирает» ту сеть, чей сигнал в данной местности сильнее. Но, по желанию, режим автоматического поиска можно отключить и каждый раз выбирать сеть в роуминге вручную самостоятельно.

Как пользоваться мобильным интернетом за рубежом?

Если вы не планируете пользоваться мобильным интернетом за границей, лучше всего заблокировать передачу данных в роуминге в настройках телефона.

Если же мобильный интернет за границей вам нужен, то, для того чтобы избежать случайных трат, рекомендуем до начала поездки в настройках телефона установить запрет на обновление приложений и синхронизацию данных или разрешить устройству обновления только в сети Wi-Fi. В противном случае, даже если вы не будете пользоваться интернетом, девайс может обновлять программы автоматически. Трафик расходуют и большинство виджетов, например, сервисы прогноза погоды и т. п. Поэтому, если необходимости в виджетах в роуминге у вас нет, их тоже лучше отключить.

Кроме того, чтобы полностью исключить автоматическое обновление, после каждого выхода в интернет в настройках телефона отключайте мобильную передачу данных.

Полезные рекомендации

Абонент может подключить SMS-роуминг, однако нужно помнить, что услуга блокирует голосовую связь уже на территории Беларуси. Поэтому добавлять SMS-роуминг нужно непосредственно перед пересечением границы.

Перед поездкой рекомендуется отключить переадресацию звонков, например, «Голосовую почту», так как она приведет к оплате переадресованных звонков по тарифам роуминга.

В роуминге исходящий вызов за границу следует обязательно завершать нажатием клавиши, даже если собеседник уже повесил трубку. Дело в том, что до оборудования местного оператора сигнал может не дойти, и тогда тарификация вызова будет продолжена.


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