закрыть
14 июля 2018, суббота, 20:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Турции скончался украинец, которого во время просмотра матча ЧМ 2018 избил россиянин

  • 14.07.2018, 16:36
  • 3,930

Сегодня 57-летнего жителя Запорожья должны были доставить специальным рейсом в Украину.

В Турции скончался 57-летний украинский турист из Запорожья, которого 7 июля избил турист из России на курорте в Анталии, сообщает gordonua.com.

По информации турагентства, мужчина умер в субботу около 10.00. Информацию подтвердили родственники пострадавшего.

В субботу днем самолет с пострадавшим украинским туристом должен был прибыть в Запорожье.

СМИ напоминают, что украинец получил тяжелые травмы от россиянина в гостинице Ganita holiday village. Мужчину в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимацию больницы Алании, где он находился в коме. По данным агентства, конфликт между гражданином Украины и туристом из РФ возник во время просмотра матча ЧМ по футболу Хорватия – Россия.

Родственники пострадавшего украинца рассказали туристическому агентству, что турецкая полиция оштрафовала россиянина, после чего он уехал в Россию.


популярное за неделю

Мнение

«Славянский позор»
«Славянский позор» Дмитрий Растаев
Удар по имиджу властей
Удар по имиджу властей Валерий Карбалевич
Не кормите троллей
Не кормите троллей Константин Боровой
Беги, Форест!
Беги, Форест! Ирина Халип