В Турции скончался украинец, которого во время просмотра матча ЧМ 2018 избил россиянин 14.07.2018, 16:36

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Сегодня 57-летнего жителя Запорожья должны были доставить специальным рейсом в Украину.

В Турции скончался 57-летний украинский турист из Запорожья, которого 7 июля избил турист из России на курорте в Анталии, сообщает gordonua.com.

По информации турагентства, мужчина умер в субботу около 10.00. Информацию подтвердили родственники пострадавшего.

В субботу днем самолет с пострадавшим украинским туристом должен был прибыть в Запорожье.

СМИ напоминают, что украинец получил тяжелые травмы от россиянина в гостинице Ganita holiday village. Мужчину в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимацию больницы Алании, где он находился в коме. По данным агентства, конфликт между гражданином Украины и туристом из РФ возник во время просмотра матча ЧМ по футболу Хорватия – Россия.

Родственники пострадавшего украинца рассказали туристическому агентству, что турецкая полиция оштрафовала россиянина, после чего он уехал в Россию.