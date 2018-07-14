Данкверт подозревает белорусских молочников в «обходном маневре» 1 14.07.2018, 18:27

Сотни тысяч тонн молока были поставлены в обход контрольных пунктов пропуска Россельхознадзора.

По версии российской структуры, в течение последних нескольких лет в обход контрольных пунктов пропуска Россельхознадзора на территорию России было поставлено 350 тыс. тонн молока.

Как пишет «Ежедневник», об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на встрече с представителями белорусской стороны в Брянске.

Сергей Данкверт, в частности, отметил, что ведомством зафиксированы несовпадения объемов производства молочной продукции предприятий, которые представлены белорусской стороной, с реально поставляемыми объемами молочной продукции в Россию.

На встрече были обозначены ключевые три группы несовпадений.

В первую группу вошли белорусские предприятия, заявленная мощность которых на порядок меньше реально поставляемых объемов. Данный факт может говорить о поставках продукции по поддельным документам.

Во вторую группу вошли белорусские предприятия, которые заявляют о поставках объемов продукции в разы больше, чем объемы, зафиксированные Россельхознадзором на административной границе России и Беларуси. Это, в свою очередь, говорит о том, что большие объемы белорусской продукции намеренно идут в обход официальных контрольных пунктов Россельхознадзора, которые расположены на ключевых трассах административной границы двух стран. Соответственно, можно предположить, что таким предприятиям есть что скрывать, говорится в сообщении ведомства.

В третью группу вошли предприятия, которые, согласно данным белорусской ветеринарной Службы, официально не поставляют продукцию в Россию, но, тем не менее, такие поставки фиксируют инспекторы Россельхознадзора на границе.

В ходе брянских переговоров представители Россельхознадзора и Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода подписали дорожную карту двустороннего сотрудничества по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам продукции в 2018 году. В ее рамках принято решение с 16 июля этого года отметить временные ограничения на поставки молочных продуктов компаний «Молочные горки» и «Белсыр» (белорусская сторона обязалась предоставить данные по их производственным мощностям) и свинины и мясопродукции «Велес-Мита» и Гродненский мясокомбината.

В то же время с 16 июля под временный запрет попало питьевое молоко трех заводов Беларуси по причине превышения массовой доли нитратов – «Данон Пружаны», «Минский молочный завод № 1» и «Несвижский завод детского питания».