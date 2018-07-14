Самолет Ryanair экстренно приземлился во Франкфурте 14.07.2018, 20:13

33 пассажира обратились в больницу.

Самолет компании Ryanair, следовавший из ирландского Дублина в хорватский Задар, экстренно приземлился 13 июля в аэропорту немецкого Франкфурта. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на агентство Reuters.

В результате инцидента 33 пассажира из 189 обратились за медпомощью в больницу из-за плохого самочувствия, у некоторых из них пошла кровь из ушей. Отмечается, что в салоне лайнера резко упало давление, поэтому пилоты приняли решение о выдаче пассажирам кислородных масок и об экстренной посадке.

В компании заявили, что посадка прошла "нормально". Рейс продолжил следование 14 июля, но не все пассажиры пожелали лететь дальше. Ryanair отметил, что оплатил пассажирам отели во Франкфурте.

Компания Ryanair – крупнейший в Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair присутствует в 37 странах и совершает 2000 рейсов в сутки.