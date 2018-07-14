закрыть
14 июля 2018, суббота, 20:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Самолет Ryanair экстренно приземлился во Франкфурте

  • 14.07.2018, 20:13

33 пассажира обратились в больницу.

Самолет компании Ryanair, следовавший из ирландского Дублина в хорватский Задар, экстренно приземлился 13 июля в аэропорту немецкого Франкфурта. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на агентство Reuters.

В результате инцидента 33 пассажира из 189 обратились за медпомощью в больницу из-за плохого самочувствия, у некоторых из них пошла кровь из ушей. Отмечается, что в салоне лайнера резко упало давление, поэтому пилоты приняли решение о выдаче пассажирам кислородных масок и об экстренной посадке.

В компании заявили, что посадка прошла "нормально". Рейс продолжил следование 14 июля, но не все пассажиры пожелали лететь дальше. Ryanair отметил, что оплатил пассажирам отели во Франкфурте.

Компания Ryanair – крупнейший в Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair присутствует в 37 странах и совершает 2000 рейсов в сутки.


популярное за неделю

Мнение

«Славянский позор»
«Славянский позор» Дмитрий Растаев
Удар по имиджу властей
Удар по имиджу властей Валерий Карбалевич
Не кормите троллей
Не кормите троллей Константин Боровой
Беги, Форест!
Беги, Форест! Ирина Халип