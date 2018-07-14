Белорусы в Иране: Здесь национальный вид спорта - пикники 2 14.07.2018, 21:54

2,130

Почему Иран произвел на белорусов большое впечатление.

Семейная пара Даша и Игорь в июне съездили в Иран и рассказали citydog.by о том, почему он скоро станет новым Таиландом и почему самое главное в этой стране – люди.

«Мы не представляем, насколько шикарна эта страна»

– Для белорусов Иран – это закрытая страна, а многие думают, что и опасная. По Ирану почти нет никаких путеводителей и очень мало информации – это тоже заставляет задуматься.

Фото: citydog.by

Жара до +46, жесткий дресс-код, запрет на алкоголь, Рамадан в разгар путешествия, отсутствие информации и закрытость страны. Как минимум эти факторы могут испугать многих, но нас это только заводило. Мы с удовольствием летели открывать для себя мир!

Нам кажется, что надо ехать в Иран, когда у тебя есть опыт путешественника. Объездив всю Юго-Восточную Азию и познав, что такое настоящая Африка, мы думали, что нас трудно чем-то удивить, но Иран – это та страна, которая сумела произвести большое впечатление. Кроме того, надо скрупулезно, по крупицам собрать немногочисленную информацию и не забыть о довольно строгих исламских законах. Ну и если ты не любишь общаться с людьми, не любишь, когда к тебе подходят незнакомцы, не надо туда ехать. Будет некомфортно, потому что иранцы часто подходят и очень хотят общаться с иностранцами. Тут нужно быть максимально открытым – насколько тебе это позволяет характер.

Обычно мы готовимся к путешествию полгода: читаем историю страны, художественные книги местных или других авторов, которые писали об этих странах. А вот перед поездкой в Иран было всего два месяца на подготовку. Это было трудно, но мы проделали большую работу и теперь можем поделиться знаниями с любым, кто тоже захочет поехать в Иран.

Большая часть информации о стране была найдена на англоязычных порталах, но было немного и от русских туристов. У них есть иранский «золотой треугольник» – города, которые обязательно нужно посетить: Исфахан, Йезд, Шираз. В России по этим городам предлагают даже туры. Но если ты хочешь отклониться от этого маршрута, то нужно либо разбираться на месте, либо действительно глубоко изучать англоязычные источники, потому что каждое место в Иране особенное, со своей спецификой.

Фото: citydog.by

Отели Ирана сложно найти в поисковых системах, а заранее забронировать билеты на внутренние перелеты или автобусы невозможно. И еще в Иране везде надо платить наличными, потому что никакие международные банковские карты там не работают из-за санкций. Мы решили: пусть эта поездка будет отличной от всех предыдущих. Разберемся на месте – вот был наш девиз.

После прочитанных книг и отчетов про Иран стало понятно, что там очень безопасно и доброжелательно, но все оказалось значительно лучше, чем мы себе представляли. Это идеальное путешествие с точки зрения отношения местных к путешественникам. Теперь очень обидно за Иран, потому что мы не представляем, насколько во всех отношениях шикарна эта страна. Конечно, со своими внутренними проблемами, но они нас как туристов вообще не коснулись. Там есть все для идеального путешествия: два моря, пустыня и горы.

«Почти все иранцы живут двойной жизнью»

Мы были в Иране 18 дней, в которые хотели вложить максимум. Вернемся ли мы туда – неизвестно, а посмотреть хотелось все. Море исключили сразу, потому что на юге очень жарко (во всем Иране летом очень жарко, но на юге – особенно), а для мужчин и женщин там раздельные пляжи, и нормально поплавать у нас не получилось бы.

Исфахан был нашим первым городом. Считается, что если ты там не был, то ты не был в Иране. Да, это классный город, но с таким высказыванием мы не согласны.

Главная мечеть в Исфахане

Фото: citydog.by

Там с нами приключилась забавная история, которая прекрасно отражает дружелюбность местных. Выходим из кафе, болтаем о чем-то, к нам подходит молодой иранский парень и начинает говорить по-русски:

– О, привет. А вы из России?

– Нет, из Беларуси.

– Класс, а я шесть лет назад путешествовал по Беларуси и выучил там язык. Я был в Минске, Бресте, Солигорске и Жодино.

Это было довольно странно: мы же привыкли, что о Беларуси мало знают в мире. Мы несколько дней провели с этим парнем и от него получили первую информацию про внутреннюю жизнь Ирана. Узнали, что почти все иранцы живут двойной жизнью. Многие из них очень спокойно относятся к исламу. Некоторых он даже раздражает, но при этом они иногда соблюдают традиции. В неофициальной жизни у них проходят вечеринки. Женщины там снимают платки, надевают мини-юбки, и все пьют алкоголь. На вечеринках или подпольных концертах люди скидываются еще и на возможные штрафы, и всегда в компании есть трезвый парламентер, который в случае проблем будет разбираться с полицией.

Центральная площадь Исфахана

Фото: citydog.by

Вечером на ней же местные устраивают пикники и просто тусуются

Фото: citydog.by

У всех иранских девушек большое желание сделать пластику носа. Нельзя сказать, что у них есть проблемы с носами, но в Иране это как к терапевту сходить. А если у тебя нет денег или ты не можешь ее сделать, то хотя бы наклей себе пластырь на нос. И еще женщины очень злоупотребляют макияжем. Они не могут выразить себя в одежде, но тут не стесняются вообще.

Так вот, еще раз про открытость иранцев. Этот русскоговорящий парень с удовольствием сгонял с нами на ужин, показал новые места, а на следующий день еще и домой пригласил. Там мы отлично провели время, выпили безалкогольного пива, попели вместе с ним хиты «Ляписа», потанцевали под иранский дэнс, узнали детали бытовой жизни обычных жителей. Нам это всегда интересно.

Помимо классного времяпрепровождения, через этого парня мы решили кучу бытовых проблем: он помог забронировать отели и билеты на самолет. Как мы и говорили, мы еще во время подготовки настроились, что в Иране будет легко. Так и было: люди очень часто подходили к нам просто поболтать, спросить, как дела, что мы думаем про Иран, или советовали куда-то сходить. При этом вели себя они максимально корректно. На наш взгляд, люди – это лучшее, что есть в Иране: добрейшие, отзывчивые и не разбалованные.

Фото: citydog.by

Любопытная история произошла уже не с иранцами. В городе Йезд к нам подошел парень из Афганистана, бил себя в грудь и кричал: «Афган!» Наверное, неподготовленный путник испугался бы такого поведения, но на самом деле он оказался тоже путешественником, не владеющим английским, а ему безумно хотелось с нами просто познакомиться и рассказать, что он тоже из другой страны, как и мы.

Вообще, это путешествие в очередной раз научило нас быть открытыми миру. Русскоязычный иранец рассказывал, что его знакомые итальянки были в Афганистане, и вот им очень понравилось там, а Пакистан, к примеру, не рекомендуют. Вдумайтесь только: итальянки путешествуют по Афганистану – и им нравится!

«Поглазеть на жизнь в Рамадан – очень интересно»

Отели больших иранских городов есть на сайте TripAdvisor – мы нашли 10 и написали всем одинаковые письма. Если они отвечали, то мы бронировали эти отели. Все остальное найти сложно, потому что информация про жилье есть только на их национальном языке – фарси. А если мы были в маленьких городах или деревнях, то заселялись там, где нам понравится. Цены на жилье там высоковатые, если учитывать, что сервис у них на стадии развития: 40–50 долларов можно заплатить за простой номер на двоих за ночь. Условия там неплохие, но очень просто. И мы нигде не останавливались больше, чем на одну ночь.

Интересно, что половину нашего отпуска в Иране был Рамадан. Мы завтракали в отеле, а потом нигде нельзя было поесть. Только в магазине можно было купить воду и мороженое. А к ужину многие кафешки уже открывались. На самом деле это никак нам не мешало, ведь днем из-за жары есть и не хотелось. А вот поглазеть на жизнь в Рамадан – очень интересно.

Фото: citydog.by

В каждом городе находились какие-то заведения – многие из них очень колоритные. Там в принципе ничего туристического нет, потому что туристов в Иране мало. Игорь особенно оценил их кухню – там много курицы, баранины и говядины, кебабы копеечные и очень вкусные. Все, что мы ели, было вкусным. Даже в каких-то деревнях всегда была хорошая еда. В конце путешествия, не заглядывая в меню кафе, говорили официанту «кебаб кубиди» – и нас ожидал мясной рай.

После Исфахана мы поехали в город Йезд, исторический центр которого полностью сделан из глины. Улицы там очень узкие, и иногда над ними есть глиняные крыши – это вполне обычные улицы, по которым ходят люди и ездят мотоциклы. Мы там были единственными путешественниками, наверное, – такой тихий классический иранский город.

Фото: citydog.by

Фото: citydog.by

Дальше наш путь лежал в пустыню Деште-Лут, где была зафиксирована самая жаркая температура на Земле: +76 градусов. Мы заранее списались с гидом, который провел нам двухдневный тур по пустыне. В фильме «Марсианин» такие же красно-оранжевые пейзажи, как там: солнце идет к закату, песок перемешивается с каменными наростами (там не такие дюны и барханы, как в Сахаре).

Фото: citydog.by

Фото: citydog.by

Мы поднялись на высокий пригорок: красноватые камни, песок, никого нет – и тишина такая, что звенит в ушах. Это завораживает и восхищает, и в то же время ты понимаешь, что эта красота убьет тебя через два дня, если останешься дольше. До захода солнца температура была +46, вечером стало по местным меркам прохладно – около +37.

Фото: citydog.by

Ночевали мы в гестхаусе в деревне, которая находится в тридцати минутах езды от пустыни. Ночевка была в комнате со спартанскими условиями: кроватей нет, матрасы на полу, душ и кондиционер, без которого практически невозможно. А вечером, после похода по пустыне, мы с нашим гидом очень долго «терли за жизнь» и, конечно, говорили про политику – это для них болезненная тема. Еще мы поначалу деликатно не затрагивали тему религии, но иранцы сами говорили о ней и о том, как она их угнетает. Тот гид заметил, что население Ирана уже готово к революции.

«Гид шутил, что меня нужно записать в Книгу рекордов Гиннесса»

После пустыни началась самая интересная и важная для нас – как ментально, так и физически –часть путешествия. Мы на три дня шли к кочевым племенам кашкайцев. Они на лето, то есть на 8-9 месяцев, со стадами коз и овец идут высоко в горы и живут там в полевых условиях. Мы прочитали о них в интернет-гидах – захотелось немного пожить с ними, посмотреть, как устроен их быт. Списались с местным гидом, и он организовал нам такое путешествие. Эти три дня в горной степи перевернули сознание.

В первый день нам нужно было подниматься на очень крутую гору в 3 километра и так же круто спускаться. Я не оценила уровень физической нагрузки, потому что не знала, какой будет маршрут. Я была в спортивных сандалиях, и гид шутил, что меня нужно записать в Книгу рекордов Гиннесса, потому что я первый человек, который путешествовал по их горам в такой обуви. Обошлось без травм, но было трудно. За день мы прошли более 20 километров.

Фото: citydog.by

Фото: citydog.by

Мы жили в семьях кашкайцев, и они не воспринимали нас как туристов – мы были гостями, которые редко к ним заходят, поэтому для них это было большим событием. Никто из них не говорит по-английски, но даже без разговоров ощущалась аура доброжелательности и невероятного домашнего уюта. Сложно было представить, что будет настолько комфортно с довольно необычными для нас людьми, которые к тому же живут в горах.

Мы переночевали – и это были максимально жесткие условия, которые мы когда-либо испытывали. Их дом – это палатка, а прямо на земле расстелен ковер. Ночью там +3, а днем +30. Этого не ожидали, поэтому теплую одежду мы не брали и спали под большим количеством одеял. В одной палатке живет целая семья, и мы спали вместе с ними. Ни на какой душ даже рассчитывать не стоит, но это абсолютно потеряло какое-то значение – все и так было прекрасно.

Там звезды на ночном небе расположены на очень маленьком расстоянии друг от друга – как будто это неумелый «Фотошоп», с которым переборщили. Миллионы звезд и тишина. Не верилось, что где-то есть Минск, мой офис – вот это все. Как будто время остановилось, и оно не утечет.

Фото: citydog.by

На следующий день нам нужно было подниматься на вершину 3700 метров, но мы решили никуда не идти и пообщаться с местными – нашей главной целью был не трекинг, а люди. Семьи живут довольно далеко друг от друга: от одного до пяти километров. И там все с гостями пьют чай. Всем было интересно: спрашивали, откуда мы, сколько лет женаты, сколько у нас детей, кем мы работаем. С собой купили в Минске открытки, чтобы в Иране всем раздавать. И вот этим семьям основную их часть и раздали.

Кашкайцы произвели на нас неимоверно глубокое впечатление. Они давали большой посыл добра и открытости, интереса и желания что-то узнать. Когда мы уезжали из Ирана и сидели в аэропорту, на меня напала меланхоличная тоска – так хотелось обратно к ним. Там люди живут без постоянного потребления вещей, без средств связи, и у одного человека на 5–7 семей есть маленькое радио, на котором они слушали ЧМ по футболу.

Фото: citydog.by

Фото: citydog.by

Фото: citydog.by

«Национальный вид спорта – это пикники»

Дальше мы поехали в красивый город Шираз. Там много культовой архитектуры, играют уличные музыканты. Еще в Ширазе нам объяснили, что в Иране есть национальный вид спорта – это пикники. Иранцы просто помешаны на пикниках! Идут в любой тенечек, даже в не очень удачных местах: они там огромными семьями сидят с термосами, горелками и стульями.

Фото: citydog.by

Фото: citydog.by

Это было путешествие по южной части, а потом мы отправились на север. Поехали в деревню Масуле, которая как бы «вписана» в горы. Там крыша нижнего дома – это двор верхнего. И дорог там нет вообще, поэтому ты ходишь либо по лестницам, либо по крышам. Там было много туристов-иранцев. У них вообще местный туризм очень развит, потому что особо нет денег ездить куда-то далеко.

Напоследок мы решили двинуться в горы еще раз – в Аламутскую долину, она довольно известна. Там тоже нашли гида, который провел для нас более «легкое» путешествие, чем это было у кашкайцев. Эти горы похожи на Альпы – там все зеленое. На вершинах снег, и воздух хрустальный. На вершине в 3 километра наш гид сделал обед из какой-то фасоли и заварил чай – мы хорошо отдохнули.

Фото: citydog.by

В Иране много классных местных автобусов и компаний, которые занимаются перевозками. Билеты на автобусы стоят примерно одинаково, а сам транспорт довольно качественный. Билеты на автобус стоят от 3 до 6 долларов. На вокзале к вам, как правило, подходит какой-нибудь парень, спрашивает, куда нужно ехать, ведет вас в кассу за билетом, а потом и до автобуса. Это классно, потому что в Иране, особенно в маленьких городах, мало кто говорит на английском.

Фото: citydog.by

Фото: citydog.by

В конце путешествия на севере Ирана мы и вовсе переходили на русский, ведь там мало кто владел каким бы то ни было иностранным языком. А вот язык жестов и уверенность в себе помогали нам перемещаться из города в город. Однажды мы вообще остановили местного жителя, назвали город, жестами договорились о цене – и погнали за 70 километров в деревню. В машине он еще настойчиво говорил на своем фарси, а мы – на русском. Так и доехали дружелюбно.

«Мы потратили около 3000 долларов»

В Иране у нас было три серьезных персональных тура – и на это мы потратили большую часть денег, поэтому если не учитывать это, то путешествие обошлось нам очень дешево. Самое время лететь в Иран – осенью и весной. И если грамотно все спланировать, то можно съездить и дешевле. В Тегеран летели из Киева и заплатили за билеты около 600 долларов туда и обратно на двоих.

Во всем путешествии была, пожалуй, одна неприятная ситуация, когда нас обманули в аэропорту. В мае, когда мы готовились к поездке, доллар стоил 35 тысяч риалов – это иранская валюта. Когда мы ночью прилетели в Тегеран, нам нужно было поменять деньги хотя бы на такси. Читали, что в банках не очень выгодный курс, а менялы – нормальные ребята. К нам подошли два парня: «Меняем вам по 45 тысяч». А это на тот момент был официальный курс. Мы у них поменяли 200 долларов.

Потом таксист рассказал, что по официальному курсу никто не меняет, и предложил поменять у него по 55 тысяч. У него мы поменяли еще 100 долларов. Чуть позже курс вырос до 65 тысяч, а когда мы уезжали, он был больше 70. Теперь – больше 100 тысяч. Тем не менее из-за девальвации нам удалось на многом сэкономить.