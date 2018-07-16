Фотофакт: Модрич и Ракитич обменялись особыми футболками 1 16.07.2018, 11:07

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Лидеры сборной Хорватии решили сохранить память о достойном выступлении на ЧМ-2018.

Полузащитники сборной Хорватии Лука Модрич и Иван Ракитич после финального матча ЧМ-2018 обменялись футболками, сообщает korrespondent.net.

Оба игрока опубликовали на своих страницах в соцсетях фото из раздевалки, на которых они обменялись своими памятными футболками, с которых сыграли в финале ЧМ-2018, подписав их друг для друга.

"Иван, брат, я очень горжусь тем, что смогу провести с тобой эти прекрасные мгновения", - писал Лука Модрич.

"Лука, брат, возможность провести время с тобой стало для меня большим удовольствием", - написал Иван Ракитич.

Напомним, что сборная Франции стала триумфатором ЧМ-2018 после победы над хорватами.

Отметим, что капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал лучшим игроком турнира.