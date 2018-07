Что еще должно случиться, Эмманюэль? Telegram-канал, «СерпомПо»

17.07.2018, 8:12

Эммануэль Макрон

Праздник закончился. Спасибо за участие в шоу.

Приятный человек – Президент Франции. Красивый, вежливый, умный.

Но, может быть, не всегда хватает ему политического опыта.

Макрон приехал в Москву на финальный матч мундиаля сборной своей страны. Приняв, тем самым, участие в путинском freak show – Запад любит Россию, не считаясь с тем, что власти нашей страны устроила в мире и стране за последние несколько лет.

Интересно, что ещё нужно было натворить властям России, чтобы Макрон отказался от поездки и болел за свою национальную сборную во Франции? Как это сделали премьер-министр Британии и канцлер Германии.

Недостаточно того, что случилось, Эмманюэль?

Крым, война на востоке Украины, сбитый «Боинг», Сирия, вмешательство в чужие выборы, «Новичок», милитаризация России, авторитарный режим.

Мало?

Нужно, что-то ещё более грандиозное? Чтобы французский Президент принял решение не ручкаться с Путиным на публичных шоу, ограничившись холодными, деловыми переговорами.

Вчера Президент Макрон радовался на стадионе в Лужниках, а сегодня Франция закрыла своё торгпредство в России из-за арестов банковских счетов и выдворении директора, обладающего дипломатической неприкосновенностью. Россия запретила осуществлять «Бизнес Франс» деятельность на своей территории.

Праздник закончился, Эмманюэль. Спасибо за участие в шоу. We are the champions — my friend. Пусть Франция и выиграла.

