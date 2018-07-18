Фотофакт: Барак Обама станцевал с вдовой Нельсона Манделы 1 18.07.2018, 13:35

Фото: AFP

Экс-президент США принял участие в праздновании 100-летнего юбилея политика.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама посетил мероприятие по случаю 100-летия Нельсона Манделы в Йоханнесбурге, что в ЮАР, сообщает segodnya.ua.

Барак Обама в ЮАР

Фото: AFP

Как сообщает ABC News, кроме острого выступления Обамы, особенно касательно встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки, во время которого экс-президент критиковал "политику сильного человека" и "политику страха, обиды, сокращения расходов", он традиционно повеселился несколько минут. Обама станцевал прямо на сцене с вдовой Манделы – Грасой Машел и президентом Южной Африки Сирилом Рамафозой во время выступления южноафриканской исполнительницы Тандисвы Мазвай.

Барак Обама потанцевал с вдовой Нельсона Манделы

Фото: AFP