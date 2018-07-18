Билл Браудер: Для Путина преследование меня стало личным делом 18.07.2018, 18:47

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Билл Браудер

Фото: AFP

Инициатор кампании «Справедливость для Сергея Магнитского» - о предложении президента РФ допросить его в США.

В ходе совместной пресс-конференции по окончании саммита Дональда Трампа и Владимира Путина российский лидер сделал американскому коллеге необычное предложение. Путин допустил, что спецпрокурор Роберт Мюллер (которого российский лидер периодически называл Миллером) мог бы приехать в Россию для присутствия на допросе офицеров ГРУ, обвиненных США в хакерском взломе компьютеров Национального демократического комитета, пишет «Голос Америки».

Путин подчеркнул, что Вашингтон, на основе взаимности, мог бы пригласить российских следователей на допрос человека, которого в России приговорили к длительному сроку заключения и добиваются его выдачи Москве с завидным постоянством – Билла Браудера, британского бизнесмена, родившегося в Америке.

Путин обвинил Браудера в том, что «группа лиц, деловые партнёры господина Браудера, незаконным образом заработали в России более полутора миллиардов долларов, не заплатили налоги ни в России, ни в Соединённых Штатах, но деньги эти в Соединённые Штаты перевели: 400 миллионов долларов направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон…У нас есть основания полагать, что некоторые сотрудники спецслужб Соединённых Штатов сопровождали эти незаконные сделки».

Это утверждение российского президента было сразу же опровергнуто расследовательским порталом Politifact: ссылаясь на открытые данные Центра ответственной политики, журналисты рассказали о том, что партнеры Билла Браудера вкладывали средства в деятельность как демократов, так и республиканцев, а конкретно в президентскую кампанию Хиллари Клинтон они вложили лишь 17700 долларов США. Таким образом, Путин преувеличил возможный вклад Билла Браудера в кампанию Клинтон в 22 с половиной тысячи раз.

Многие наблюдатели отметили, что Владимир Путин мог упомянуть имя Хиллари Клинтон неслучайно: он хорошо знает о крайне негативном отношении Дональда Трампа к его сопернице на выборах-2016 и мог понадеяться, что такой довод сработает. Сам российский президент также в прошлом выражал свое негативное отношение к экс-кандидату в президенты от демократов и госсекретарю США.

Днем позже российская прокуратура сообщила имена граждан США, которых Россия хотела бы допросить. Среди них, по словам начальника управления Генпрокуратуры России Александра Куренного, «сотрудники Агентства национальной безопасности США: Тодд Хайман, он подписал под присягой иск в суд США со слов Браудера, Светлана Энгерт забирала похищенные материалы уголовного дела из России, Александр Шварцман, который опекал Браудера в период его пребывания в США, Джим Роут, агент ЦРУ, который фактически являлся и является финансовый распорядитель Браудера, Роберт Отто, до января 2017 года заместитель начальника разведывательного управления США, Дэвид Крэмер в недавнем прошлом помощник госсекретаря, Джонатан Винер, помощник сенатора Кэрри, сотрудник Госдепартамента, Кайл Паркер - в недавнем прошлом сотрудник Госдепартамента США».

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер вел успешный бизнес в России, будучи одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику. Однако с 2005 года ему был запрещен въезд в Россию - сам Браудер рассказывал, что российские силовики хотели от него взятку. С этого момента бизнес Браудера в России начали «давить» налоговыми проверками.

После того, как в 2007 году Сергей Магнитский - сотрудник фирмы Firestone Duncan, обслуживавшей юридические интересы Hermitage Capital - раскрыл мошеннический вывод за границы России почти четверти миллиарда долларов налоговых платежей, самого Магнитского арестовали. Юрист умер в 2009 году в больнице при СИЗО «Матросская тишина», и эксперты Совета по правам человека при президенте России сделали вывод, что Магнитского оставили без необходимой медицинской помощи и, возможно, пытали.

Несмотря на выводы правозащитников, Сергей Магнитский в 2013 году был посмертно осужден российским судом, а Билл Браудер приговорен к 9 годам заключения. По мнению многих западных политиков и общественных деятелей, это стало ответом на активность Билла Браудера по привлечению к ответственности за смерть Сергея Магнитского и лоббирование принятия в США «Закона Магнитского», предусматривающего санкции в отношении тех, кто нарушает права человека. Позже подобное законодательство было принято еще в нескольких странах.

В интервью Русской службе «Голоса Америки» Билл Браудер прокомментировал упоминание его имени Владимиром Путиным на пресс-конференции в Хельсинки.

- Почему Владимир Путин упомянул именно вас как человека, которого особенно хотело бы допросить российское следствие?

- Мы эффективно отследили, что Путин получил личную выгоду от преступного вывода за границу тех 239 миллионов долларов, который был расследован Сергеем Магнитским, за что его и убили в тюрьме. Это стало ясно после появления в «Панамском досье» имени известного виолончелиста Сергея Ролдугина, соучаствовавшего в этом преступлении. Вот почему Путин так взволнован насчет этого. В особенности он взволнован тем, что «Закон Магнитского» принят уже в семи странах, и он наказывает людей, замешанных в этом преступлении и ему подобных. Естественно, Путин очень огорчен и задет, и все его слова обо мне лишь подчеркивают это. Это не первый раз, когда он меня упоминает в своих выступлениях – в прошлом году он делал то же самое на «Валдайском клубе», так что я совсем не удивлен.

- Как вы думаете, правоохранительные органы США могут пойти навстречу России в деле против вас?

- Я не ожидаю, что они это сделают, потому что существуют правила и процедуры, и потому что это случай уже был четко назван политически мотивированным. Я уверен, что защитой мне будет принцип верховенства закона в США.

- Президент России действительно упоминает вас периодически, обвиняя в различных преступлениях, при том, что он довольно редко называет кого-то из своих критиков по имени. Думаете, он уже воспринимает вас как личного врага?

- Я думаю, что для Путина преследование меня стало личным делом из-за продвижения «Законов Магнитского» по всему миру. Он не делает секрета из того, что отмена «Закона Магнитского» стала его самым большим приоритетом во внешней политике. Он очень раздражен и огорчен по поводу всех, кто был наказан в соответствии с «Законом Магнитского» и ему подобными актами.

- Ожидаете ли вы, что «Закон Магнитского» будет и дальше действовать в США? Мы видим, что многое из того, что было принято во времена Барака Обамы, критикуется и отменяется нынешней администрацией.

- У администрации нет контроля над «Законом Магнитского» - он был принят Конгрессом США. Я встречался со многими членами Конгресса, и нет никаких шансов на то, что Конгресс отменит этот акт.

- Стали ли вы после слов Путина в Хельсинки больше опасаться за свою безопасность?

- Моя безопасность была всегда подвержена риску, в частности, меня месяц назад арестовали в Мадриде по российскому запросу в Интерпол. В то же время, есть очень широкий международный консенсус по поводу того, что Путин развязал уголовную вендетту в отношении меня, и большинство цивилизованных стран настроены защищать меня, а не поддерживать эту путинскую вендетту.