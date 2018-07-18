Ошибка, бесценная для Гааги 18.07.2018, 20:58

Андрей Пионтковский

Андрей Пионтковский - о главных новостях российско-американских отношений последних дней.

Что последует за встречей Путина с Трампом, выиграл ли на самом деле Кремль, о какой опасности не хочет слушать американский президент, кого еще ожидают допросы и в чем ошибся диктатор. Политолог Андрей Пионтковский побеседовал с корреспондентом Каспаров.Ru о главных новостях российско-американских отношений последних дней.

— Главная внешнеполитическая тема последних дней — встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Принесла ли она что-то неожиданное? На пресс-конференции и в последующих интервью Путин отвечал на вопросы журналистов с позиции победителя.

— Путин определял на этой пресс-конференции абсолютно все. Он обозначил темы и говорил первым, даже отвечал на вопросы, адресованные Трампу. Например, когда тот не решился сформулировать свою позицию по Украине. Это было поразительным зрелищем. Трамп, который сознательно с видимым удовольствием хамил абсолютно всем лидерам мировых держав, прежде всего тех, которые считаются союзниками Соединенных Штатов, вел себя на этот раз как заискивающая собачонка, виляющая хвостиком.

Апофеозом стало заявление Трампа о том, что по вопросу о вмешательстве российских спецслужб в американские выборы 2016 года он доверяет не своей разведке, не своему Министерству юстиции, а Путину, который, как он сказал, "очень убедительно и авторитетно" отрицал такое вмешательство. Это вызвало в Соединенных Штатах политический шторм. Лидер палаты представителей республиканец Пол Райан в своем выступлении осудил и это заявление Трампа, и его поведение в целом. В настоящее время более пятидесяти республиканских сенаторов и конгрессменов сделали то же самое. И даже канал Fox News критикует его примерно так же, как CNN. Показательно заявление Ньюта Грингрича, спикера Палаты представителей США в 90-е годы, который был одним из самых горячих сторонников Трампа с самого начала его избирательной кампании. Он сказал, что президент совершил совершенно недопустимую ошибку, которая немедленно должна быть исправлена.

Короче говоря, саммит стал политической катастрофой для Трампа, и это самое главное, что произошло 16 июля, потому что все "договоренности", о которых Путин так гладко рассказывал, сейчас гроша ломаного не стоят. Кстати, отвечая на вопрос, что же в этой ситуации делать, уже упомянутый Пол Райан ответил: "Мы будем счастливы усилить санкции в отношении России".

— Чего на самом деле добивался Кремль?

— Основной задачей этой встречи для Москвы было создать атмосферу взаимоотношений с США "business as usual". Конечно, в Кремле понимали, что санкции принял Конгресс, и отменить их Трамп не может. Поэтому цели были скромнее: начать какие-нибудь пустые переговоры по якобы значимым вопросам, например ядерных вооружений, чтобы в этой атмосфере "нормальности" Трампу было легче саботировать и выхолащивать выполнение закона о санкциях, что он с переменным успехом и делал в последние месяцы.

После пресс-конференции наши телевизионные клоуны устроили очередную оргию победобесия, сравнимую с только что схлынувшей футбольной истерией: "Это победа! Российско-американские отношения радикально изменились! Путин и Трамп будут определять судьбы мира!" Тогда они еще не понимали, что на самом деле произошел провал ценнейшего агента Кремля. Оговорюсь: когда я так называю Трампа, я не имею в виду его банальную зависимость от какого-то компромата. Компромат этот, может быть и даже скорее всего, есть. Его не могло не быть, после того как он годами ездил в Россию и устраивал бордели, именуемые конкурсами красоты. Но не это важно. Вся ценность агента Трампа в том, что он убежденный агент-инициативник. Его взгляд на мир (я чуть не сказал его "философия" мировой политики, но это слово, конечно, ему совершенно не подходит) полностью совпадает с путинским. Основная внешнеполитическая хотелка Путина — реализация программы "Ялта-2" — признание зоной исключительного доминирования Кремля как минимум всей территории бывшего СССР. Основной жизненный опыт безграмотного нарцисса Трампа — полукриминальная спекуляция недвижимостью — и на мир, соответственно, он смотрит как на серию сделок между "крутыми пацанами", решающими, на какой территории кто будет доминировать. Поэтому он очень неуютно себя чувствует в обществе Меркель и Мэй, которых называет "училками", или Макрона и Трюдо, которых он считает "задаваками". А вот в обществе таких субъектов, как Путин, председатель Си, диктатор Ын, он чувствует себя гораздо более комфортно. Видимо, Трамп несколько раз испытал глубокое удовлетворение на двухчасовой встрече с Путиным один на один, после которой он так радостно ему поддакивал на пресс-конференции буквально во всех вопросах.

— Было ли поведение Трампа таким уж неожиданным для американской политической элиты, или речь скорее о логичном продолжении всей его российской политики? Казалось бы, состав самой американской делегации указывает на то, что повестка должна была как минимум иметь другие акценты. Звучат и голоса "анонимных источников" о том, что встреча пошла не по тому сценарию.

— Эти голоса исходят от ближайшего окружения Трампа, от таких фигур, как Майк Помпео и Джон Болтон. Эти люди уже вызваны в Конгресс на слушания на следующей неделе. Они как бы готовят свое алиби. Кстати, американской переводчице на встрече президентов один на один Марине Гросс будет предписано дать показания в конгрессе под присягой. Те несколько десятков республиканцев, которые осудили поведение Трампа, решают, по сути, ту же задачу — отмазаться от обвинений в государственной измене, звучащих все громче. Кстати, на пресс-конференции Райану как раз задали вопрос, согласен ли он с оценкой бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, заявившего, что поведение Трампа — это государственная измена. Спикер Палаты представителей коротко ответил: "Нет" — и перешел к следующему вопросу. Но главное — эти обвинения уже произнесены, причем многими.

— Будет ли у этого "политического шторма" какое-то продолжение?

— Возможна, например, отставка ряда людей из кабинета Трампа, например руководителей разведывательных служб, которых он попросту слил в нужник перед Путиным. В этой связи хотел бы остановиться на одном важном событии, которое произошло 13 июля и мало освещается даже в американской прессе, потому что все затмили сенсационные репортажи из Хельсинки.

Связано оно с директором национальной разведки Дэном Коутсом — координатором всех разведывательных служб США, а их в Соединенных Штатах семнадцать, то есть человеком, который каждое утро от имени всех этих структур проводит брифинг президенту на личной встрече. Он не выходец из разведывательных служб, а политический назначенец, выбранный Трампом и лояльный ему. Коутс республиканец, несколько раз избирался сенатором. Так вот, он провел брифинг в Гудзоновском Институте, который длился около 40 минут, и вопросов из аудитории задавать ему не разрешалось. Минут 15 говорил Коутс, и еще минут 20 с ним беседовал один из ведущих сотрудников института. Мне кажется, что он произнес совершенно сенсационные вещи, которые почему-то до сих пор не обсуждаются широко и не оценены по достоинству.

Начал Коутс с того, что ситуация в стране, по его мнению, напоминает недели, предшествовавшие террористической атаке 11 сентября 2001 года. У американских спецслужб тогда было много различной информации, говорящей о подготовке к такой атаке, и они ее полностью прошляпили. Как он выразился: "All warning lights were blinking red" ("Все сигнальные огни горели красным — кричали об этом"). Коутс сравнил происходящее сегодня и пришел к выводу, что сейчас ситуация такая же. Координатор всех спецслужб, каждый день информирующий Трампа, решил за два дня до очень важного зарубежного визита президента поделиться этим знанием с обществом. Это само по себе достаточно сенсационно, но то, что последовало дальше, поражает еще больше. Коутс пояснил, что он имеет в виду прежде всего реальную угрозу кибератак на США. Потом он рассказал, от кого он их ожидает. Наибольшие возможности для осуществления нападений имеют четыре государства: Китай, Россия, Иран и Северная Корея. Самые большие ресурсы для кибератак на объекты в Соединенных Штатах есть у Китая. Вторая в этом ряду — Россия. Но он по-разному характеризовал и интерпретировал поведение Китая и России. По словам Коутса, задача китайцев — украсть передовые технологии, т.е. поживиться чем-то очень важным для их бурно развивающейся экономики. Россия же занимается совершенно другим: ничего красть она не планирует, а собирается наносить максимальный ущерб Соединенным Штатам. Такой политический ущерб уже был нанесен на прошлых выборах. Коутс отметил, что то же самое Россия готовится сделать в ноябре.

Но, в конце концов, украсть какие-то письма Клинтон и распространять их — это очень нехорошо, но куда менее чувствительно, чем совершить преступление совсем в иной сфере. По словам Коутса, Россия намеренно демонстрирует наличие у нее возможностей нанести киберудары по чувствительным объектам инфраструктуры США: по атомным электростанциям, по системам управления авиационными полетами и так далее. На мой взгляд, это пострашнее любых электоральных упражнений. И со стороны Москвы это очень логичное поведение. Мы много раз обсуждали, что один из излюбленных политических инструментов Кремля — ядерный шантаж. С ним очень хорошо коррелирует и кибершантаж: "Между прочим мы (а может быть, и совсем не мы, а просто наш повар) можем разрушить и этот ваш объект, и этот".

И на фоне этого знания, в котором столько мудрости и печали и которым Дэн Коутс, видимо, делится с президентом США каждый день, Трамп отправился на встречу с Путиным, объяснился тому в любви и на глазах всего мира подтвердил, что верит Путину больше чем Коутсу.

— Трампу в его пророссийской политике противостоят очень многие весомые политические акторы. Кажется, что сопротивление будет лишь нарастать, и не только на уровне критики. Например, сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио представили двупартийный законопроект о введении прямых и немедленных санкций против России, если вмешательство Кремля в выборы в США будет доказано.

— Позиция сенатора Рубио давно известна, но теперь с ней вынужден соглашаться уже и республиканский истеблишмент. Политические институты Соединенных Штатов давно ограничивают Трампа в его прокремлевских симпатиях: он оказался вынужден подписать закон о санкциях, Украине было предоставлено летальное оружие, включая противотанковые ракеты "Джавелин", и в целом вся политика на украинском направлении очень жесткая, и проводит ее не Трамп, а Курт Волкер. Разделение властей работало и раньше, но какие-то возможности влиять на ситуацию у Трампа оставались. В частности, он постоянно тормозил процесс принятия санкций. Вспомнить хотя бы визит российских руководителей спецслужб в США 29 января, после которого вся финансовая информация о российских клептократах была заключена в секретную часть "Кремлевского доклада". Однако 6 апреля сторонникам санкций все-таки удалось ввести первые по-настоящему болезненные меры в отношении 26 фигур, среди которых есть очень близкие к Путину — Аркадий Ротенберг, Виктор Золотов, Кирилл Шамалов. И это реальные санкции с замораживанием и конфискацией активов клептократов.

Но если раньше Трамп мог хотя бы замедлить этот процесс, то сейчас, видимо, пойдет речь о полном устранении такого элемента российского влияния из американской государственной политики.

— Какое политическое будущее ждет Трампа после этого?

— Я не думаю, что даже после этой позорной встречи в Хельсинки республиканцы в ближайшее время будут готовы проголосовать за импичмент. Общенациональным референдумом по Трампу станут ноябрьские выборы в Конгресс. Если демократы получат большинство в обеих палатах, а сегодняшние прогнозы осторожно говорят об этом, они немедленно начнут процесс импичмента, который к тому времени поддержит значительная доля республиканцев.

Но те находятся в очень сложном положении. Да, конечно, эти выборы будут референдумом по Трампу, но это еще и выборы трети Сената, всей Палаты представителей, то есть конкретных людей, конкретных республиканцев, которым хочется стать членами Конгресса. И перед ними дилемма: открыто порвать с Трампом — это рискнуть не быть выдвинутым от Республиканской партии, или, наоборот, сохранить ему верность — и добиться выдвижения, но проиграть выборы. Ну и потом выдвигает кандидатов не Трамп, а праймериз, а там развернется своя борьба.

Я наблюдаю за американской политической жизнью последние лет шестьдесят, и ничего подобного раньше не было.

— Интересно, что Трамп отреагировал на волну критики в его адрес не только негодованием. Он попытался оправдаться.

— Но сделал это очень неубедительно. Резко сократился поток его твитов. Через сутки после провала он прочел по бумажке невнятный текст, где с трудом выдавил свое согласие с оценками спецслужб о вмешательстве Кремля в выборы 2016 года и пытался объяснить свою солидарность с Путиным на пресс-конференции невольной оговоркой в одном слове.

Показательно, что политические антиподы — CNN и FOX NEWS — в одинаковых выражениях сравнили его с заложником, зачитывающем перед камерами навязанное ему похитителями заявление.

— Мы обсудили многие детали поведения Трампа на пресс-конференции. Было ли что-то необычное в действиях Путина?

— Путин находился в состоянии полной эйфории — перед нами был эдакий доминантный самец, упивающийся своей властью над миром. На этом фоне он совершил несколько нехарактерных для него грубых ошибок. Собственно, ошибки Путин совершает, но такое их количество одновременно показывает, что либо он теряет форму, либо дело в том невероятном экстазе, который он испытывал после серии "триумфов", последним из которых стало манипулирование Трампом (можно только представить, что он с ним вытворял на двухчасовой встрече, впрочем, переводчица Кэт все расскажет на допросе в контрразведке).

Первая ошибка, конечно, бесценна для Гааги. "Мы считаем, мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций", — заявил Путин по поводу Крыма, и тем самым признал, что так называемый "референдум" на территории иностранного государства провели не местные жители, а Россия во главе лично с ним. Это настолько серьезно, что на сайте Кремля следующим утром текст расшифровки его выступления зачистили, убрав оттуда второе "мы", в результате чего, повисла странная грамматическая конструкция: "Мы считаем, что провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН".

Другая ошибка может была даже и не ошибкой, а неким сигналом, посланным Трампу. Путин весьма неопределенно ответил на вопрос о том, нет ли у него компромата на американского президента. Он объяснил, что такого компромата быть не могло потому, что он лично Трампа не знал, и, когда тот был в России, никто не догадывался о его желании стать президентом США. Посыл весьма сомнительный. Во-первых, он означает, что компромат обязательно бы набрали, если бы узнали, что Трамп будет избираться. Во-вторых, к сожалению для Путина, его высказывание опровергается фактологически. В 2013 году Трамп организовывал в Москве очередной конкурс красоты, и тогда между ним и Путиным был контакт, хотя и не прямой. Предполагалось, что тот посетит это действо, но в последний момент визит отменился из-за позднего приезда короля Голландии, которого Путин принимал. Песков тогда лично звонил Трампу и извинялся. Это обстоятельство было зафиксировано под присягой рядом свидетелей, которые участвовали в организации конкурса. Кроме того, о том, что Трамп имеет намерение баллотироваться в президенты Соединенных Штатов, в 2013 году уже было очень хорошо известно. Вообще-то Трамп об этом говорил с 1998 года. В 2002 году он пытался баллотироваться от "Партии реформ", в 2011 вновь говорил о своих планах и так далее. То есть путинское опровержение звучит крайне неубедительно.

Ну и вишенка на торте это, конечно, "А у вас негров вешают" в ответ на бестактный вопрос корреспондента FOX NEWS — "Почему так много ваших политических противников, господин президент, погибают насильственной смертью?"