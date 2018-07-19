В Армении создана специальная антикоррупционная служба 3 19.07.2018, 14:12

Давид Санасарян

Фото: panorama.am

Новые власти Армении объявили войну коррупции.

Для этого был учреждён специальный антикоррупционный орган — Служба государственного контроля Армении. Возглавил её революционный соратник сегодняшнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна Давид Санасарян, сообщает "Еврорадио".

Служба существует всего неделю. Сансарян признаётся, что штат учреждения ещё до конца не сформирован.

"С самого начала я заявил, что не будет иметь абсолютно никакого значения, кем являются коррупционеры. Будут ли они друзьями, родственниками или друзьями по революции — это не важно. Даже если это будет кто-то из членов моей семьи.

Хотя это будет и невозможно, потому что никто из членов моей семьи во время моей службы не будет занимать никаких должностей в правительстве. А те люди, которые принимали участие в революции, несут двойную ответственность и будут вдвое больше контролироваться нашей службой. И те лица, которые будут нарушать закон, независимо от того, как близко они стоят к премьер-министру, ко мне, будут подвергнуты очень строгому преследованию", — говорит Давид Санасарян.

Служба государственного контроля Армении будет собирать факты коррупционной деятельности. Доклады о них будут ложиться на стол премьеру Николу Пашиняну. Тот, в свою очередь, будет принимать решение: давать фактам ход и возбуждать уголовное дело или нет.

- А если премьер решит не возбуждать дело — какие будут ваши действия?

- Не думаю, что такое возможно. У нас есть чёткие договорённости с премьер-министром на этот счёт. Но если даже представить, что такое случится, я буду принимать личные решения. Правда, я не могу напрямую, в обход премьера обращаться с собранными материалами в правоохранительные органы — это требование закона.

Правда, Давид Санасарян сможет опубликовать собранные факты о коррупционера в СМИ.

Во время разговора замечаю, что в стене кабинета председателя Службы государственного контроля в месте, где обычно чиновники вешают портрет главы страны, гвоздь есть, но на нём ничего не висит. В ответ Давид Санасарян улыбается:

"Для народа это, видимо, будет сюрпризом, но по всему зданию нашей службы будут вывешены фотографии рядовых участников революционного движения. Чиновники должны знать, что граждане страны всегда следят за ними, потому что именно они назначили чиновников для того, чтобы они служили народу. А на этот гвоздь повешу фото какой-нибудь бабушки или дедушки, или ребёнка — участников революционного движения, которых я лично не знаю", — признаётся Санасарян.

И с улыбкой добавляет: он и его служба сделают всё, чтобы чиновники ещё лучше помнили, что служить они должны народу, а не себе.