Первая пенсионная война 4 Кирилл Мартынов, «Новая газета»

19.07.2018, 18:36

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Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Молодые пенсионеры из числа силовиков задерживают на улицах граждан, которые тоже хотят дожить до пенсии.

Даже во время июльского затишья вопрос о пенсиях не дает спокойно отправиться на дачу никому — ни чиновникам и полицейским, ни политактивистам и обычным гражданам, озабоченным вопросами социальной справедливости.

На фоне первых протестов в российских городах Госдума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. В качестве ораторов, восторгающихся «пенсионной реформой», засветились самые одиозные персонажи нынешнего парламента.

Депутат Елена Ямпольская, например, в своей речи с думской трибуны призвала российских пенсионеров «выйти из зоны комфорта», заметив, что «если надо больше поработать, с этим проблем не будет».

Кажется, Ямпольская говорила еще что-то о морали — и аморальности тех, кто сейчас «не готов потерпеть». Сразу три докладчика, вооруженные, очевидно, одной методичкой, сообщили, что исторически автором пенсионной системы был Бисмарк, так что русским людям самое время от этой проклятой немецкой машины отказаться.

Но добиться единомыслия по пенсионному вопросу не удалось: даже некоторые отъявленные циники неожиданно отказались участвовать в шоу по изъятию денег у стариков. Источники «Дождя» утверждают, что на голосование по пенсионной реформе не явился видный функционер «Единой России» и завсегдатай политических телепрограмм Сергей Железняк. Если единороссы действительно начнут голосовать против законопроекта ногами, это станет прологом к экзистенциальному кризису внутри российской власти.

В массовке, вечно пьющей шампанское на фуршете в Кремле, начинается ропот. Его отчетливо слышно, например, из регионов, где в сентябре состоятся выборы.

С особым мнением о законопроекте выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В своем отзыве на документ, он отметил, что в тексте, который рассматривают депутаты, не прописана взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и индексацией пенсий. Иными словами, государство предлагает людям работать больше, но при этом не берет на себя никаких обязательств, куда будут тратиться полученные деньги. Может быть, это будут новые яхты, может быть — танки. Кудрин не говорит прямо о своем отрицательном отношении к нынешней «пенсионной реформе», тем более что именно с ним связана многолетняя дискуссия о неизбежности повышения пенсионного возраста по образцу развитых стран. Но официальная критика правительственного законопроекта со стороны Счетной палаты выглядит открытым демаршем: сначала определите, что вы хотите с этими средствами сделать, а потом требуйте с граждан денег.

Что обычно происходит с пенсионными деньгами, хорошо известно по «заморозке» пенсионных накоплений, которую регулярно устраивало правительство после 2014 года.

Как ни странно, чиновники решили вернуться к идее развития накопительной части пенсий — теперь уже на новых условиях. Минфин и ЦБ согласовали концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), отчисления в который составят по умолчанию 6% от дохода работника. ИПК будет поэтапно введен с 2019 года. В эту идею вписан невероятный либерализм, который предполагает, что на этот раз накопительная часть пенсии будет принадлежать не государству, а самому работнику, который и будет делать взносы. Причем последний сможет определять размер своего накопительного взноса или вовсе отказаться от него.

Иными словами, правительство, которое в течение 4 лет подряд изымало накопительные взносы под собственные нужды, предлагает вновь сыграть в наперстки, и на этот раз вы будете точно знать, где находится шарик. Беда только в том, что в России сегодня не только отсутствуют институты, защищающие частную собственность от очередной геополитической победы, но и инструменты, позволяющие эффективно накапливать средства на протяжении десятилетий. Для этого нужна стабильная валютная система, низкая инфляция и конкурентный рынок финансовых услуг. В противном случае за вашими накоплениями на старость все равно придут, если не чиновники из Минфина, то очередная девальвация рубля.

Наконец, главное. После задержаний на митинге в Петербурге 18 июля обозначен контур осеннего пенсионного фронта. Сотрудники Росгвардии и полиции, обычно имеющие право получать пенсию с 45 лет, будут хватать на улицах и тащить в автозаки граждан, которые протестуют потому, что тоже мечтают дожить до пенсии.

Митинг в Санкт-Петербурге

Фото: Елена Лукьянова/«Новая газета»

Это разделение общества на вооруженное меньшинство с достойной старостью и большинство, у которого нет касок, дубинок и надежд, становится драйвером новой социальной ненависти.

Тут бы российскому начальству задуматься: стоит ли такая игра в «реформу» потенциальных рисков.

Кирилл Мартынов, «Новая газета»