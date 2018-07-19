Откаты в белых халатах 7 Янка Грыль, «БелГазета»

19.07.2018, 19:22

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Антикоррупционная кампания в здравоохранении Беларуси достигла пика.

Широко раскинулась многоголовая гидра коррупции. Всюду протянула она свои зловонные щупальца. Залезла даже туда, где все должно быть стерильно и высоконравственно - в здравоохранение. На самом святом, самом дорогом для простого человека наживаются коррупционеры! Слава богу, правитель - непримиримый враг коррупции, уже четверть века борющийся с этим социальным злом, - дал поручение разобраться, вывести злодеев на чистую воду - то ли в чашку Петри, то ли в кружку Эсмарха, то ли в СИЗО КГБ. Антикоррупционные задержания в системе Минздрава длятся уже месяц и затронули свыше полусотни должностных лиц.

Вряд ли кого-либо смутит размах и резонанс антикоррупционно-медицинской кампании, как по нотам разыгранной этим летом. Во-первых, скоро выборы, и можно даже робко предположить, что они пройдут раньше, чем ожидалось: было бы неразумно выпустить в свисток энергию народного негодования. Во-вторых, мало кого удивит коррупция в «нефтянке», ЖКХ или АПК - уже наелись. А здравоохранение - чисто бюджетные деньги, с прозрачностью освоения которых связано состояние здоровья отдельно взятого гражданина РБ. Почти десятилетие медийные сюжеты про взятки и откаты в отрасли ограничивались байками про больничные за BYN20 в сутки и коньяк главврачу, и только теперь настало время упоительных историй и цифр с пятью нулями.

И в-третьих. Правитель РБ, на протяжении кризиса 2015-17гг. вынужденный детально изучить состояние дел в отраслевом и местном разрезе, похоже, наконец начал догадываться, что среднестатистический белорусский госбюрократ 80% своего времени и сил посвящает не заботам о народном благе и даже не трудам по исполнению поручений диктатора, а собственным карманам. Разболтались, забронзовели, заросли мхом, совсем страх потеряли! Поэтому Александру Григорьевичу приходится лично критиковать чиновников и инициировать антикоррупционные кампании.

Пристальный интерес диктатора к здравоохранительной проблематике возник после общения с некоей простой женщиной из глубинки. Женщина адресовала правителю вопрос, который белорусы традиционно задают друг другу: «Почему у нас все так дорого?» Судя по всему, случилось это в поселке Копысь Оршанского района в первой декаде июля 2017г. Женщина имела в виду цены на медикаменты, которыми вынуждено было вплотную заняться правительство. Слово за слово, копейка за копейку, но правоохранители, изучая механизмы ценообразования в здравоохранении, нащупали коррупционную составляющую. И понеслось!

СПИСОК ВАКУЛЬЧИКА

Нынешняя антикоррупционная кампания, таким образом, развернута от имени и по поручению не только диктатора, но и благодаря той сильной духом женщине из Копыси, которая поинтересовалась, отчего за пределами РБ лекарства дешевле. Собственно, глава КГБ Валерий Вакульчик этого и не скрывает: «КГБ было поручено глубоко и всесторонне разобраться в причинах завышения стоимости лекарств и медицинского оборудования. Эта работа комитетом была проведена. В медицинской сфере вскрыты системные коррупционные проявления. Установлено, что стоимость и лекарств, и оборудования завышалась на 10-60%, в отдельных случаях на 100%».

Кампания строится следующим образом: пока идут задержания (а они идут уже практически месяц), «незалежныя медыi» бомбардируют читателей волнительными инсайдами о том, кого взяли, а госТВ методично, выдерживая паузы, выдает репортажи с изъятием сотен тысяч наличных у задерживаемых и телекомментарии на этот счет Вакульчика, как-то незаметно ставшего самым известным видеоблогером страны. Видимо, народ сильно подустал от казенщины, всех этих пресс-релизов и отчетов, поэтому, видя на экране кустистые брови и лучащиеся профессиональной добротой глаза Вакульчика, отдыхает душой. Председатель КГБ уже выступал с развернутыми заявлениями по «делу врачей» дважды - 25 июня и 11 июля.

Пока самый высокопоставленный фигурант дела - замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий. Вслед за ним по степени административной значимости следует поставить начальников соответствующих управлений ведомств или облисполкомов, директоров специализированных центров и организаций. Особняком идет топ-менеджмент «Белмедтехники» и «Белфармации»: среди медиков распространено мнение, что если где-то и искать коррупцию, лучше начинать с них. Наконец, массовкой выглядят главврачи больниц и аналогичных учреждений - у них объемы закупок большие, но вряд ли они без начальства сильно активничали бы.

Как нетрудно догадаться, в большинстве обнародованных эпизодов речь идет об откатах - мзде должностному лицу за те или иные действия, входящие в его компетенцию: закупки медпрепаратов, реагентов и оборудования, их госрегистрацию и т.п. Объемы сделок разнятся, поэтому и такой разброс в суммах откатов: сперва сообщалось, что «разовые незаконные вознаграждения доходили до $10 тыс., отдельным должностным лицам - до $350 тыс.», затем - что «суммы взяток варьировались от $2,5 тыс. до $10 тыс.». То есть речь идет об откатах, поставленных на поток, на конвейер, поскольку закупки регулярны.

Проиллюстрируем наиболее экзотическим случаем - с главным патологоанатомом Минздрава Аркадием Пучковым, в холодильнике на рабочем месте которого нашли $300 долларов и BYN5245. Однако, если верить правоохранителям, взятки «за «благоприятное решение» и заключения договоров на поставку ритуальных принадлежностей» он брал около 10 лет, а инкриминируемая ему общая сумма составляет порядка $200 тыс. При этом в последнее время из предосторожности патологоанатом встречался с взяткодателями раз в квартал.

Из таких квартальных премий или 5-10% комиссионных со сделки вырастают довольно серьезные суммы. В тайниках главы РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого КГБ обнаружил порядка $500 тыс. в эквиваленте, в гаражной заначке экс-директора «Белмедтехники» Александра Шарака - свыше $620 тыс., в квартире главврача 1-й городской клинической больницы Минска Олега Фомина - около $140 тыс. Для простоты восприятия «БелГазета» объединила всех фигурантов коррупционных дел в здравоохранении, фамилии которых чаще всего мелькали в медийном поле в июне - июле, в таблицу.

БЕЛОРУССКОЕ ЗАКОНОПОСЛУШАНИЕ КАК ИТАЛЬЯНСКАЯ ЗАБАСТОВКА

Итак, учреждения здравоохранения (УЗ) - большие. Они нуждаются в препаратах, реагентах, шприцах, спецодежде (от халатов до масок и бахил) и куче дорогостоящей спецтехники, требующей сервиса, расходников и ремонта. Любая административная или технологическая процедура при желании может приобрести коррупционный характер, и хороший пример такого случая привел Вакульчик: «Например, перегорела лампа в операционной. Решение элементарного вопроса по замене длилось месяцами, сопровождалось заседаниями комиссий и фактически стало нормой, когда дорогостоящее, востребованное оборудование простаивало месяцами и исключительно по формальным основаниям».

Это исключительно показательная история. Существует так называемая «итальянская забастовка» - люди формально работают, но, поскольку они выполняют все техрегламенты и инструкции буквально, организация в целом не функционирует. Точно такой же характер нередко имеет белорусское чиновничье законопослушание: люди изо всех сил тужатся, чтобы все было «согласно действующему законодательству», тычут ногтем в конкретные пункты и подпункты закона, постановления, инструкции, но на самом деле просто мягко намекают: денежка нужна. Небольшая денежка - 5-10%. Откат, короче говоря.

Что такое откат? Чем он отличается от обычной взятки? Взятка ситуативна, откат функционален - без него не закупишь препараты, реагенты, оборудование и даже лампу в операционной не заменишь. Откат - это рента, получаемая чиновником с собственной должности в ситуациях, когда его организация взаимодействует с другими, коммерческими. То есть вы должны платить человеку за то, что входит в его должностные обязанности. За то, что уже оплачено государством из вашего кармана. В этом смысле наше сегодняшнее общество - общество административно-коррупционной ренты. И пойманный за руку коррупционер охотно возвращает эту ренту государству в обмен на смягчение наказания.

Еще один момент: КГБ разумно подчеркивает, что в «деле врачей» речь никоим образом не идет о врачах. Напротив, речь о высокопоставленном управленческом персонале. Главврач - он, в общем, уже не врач, а вполне себе крепкий хозяйственник: кроме закупок в его ведении находятся еще легальные платные услуги, здание больницы или специализированного центра со всеми коммуникациями и, конечно же, парк дорогостоящей спецтехники. Все как у директора завода или даже лучше, учитывая регулярное финансирование из госбюджета. Ходоки с оригинальными бизнес-идеями околокоррупционного характера посещают такого управленца регулярно.

НАКАНУНЕ ПЕРЕДЕЛА АПТЕЧНОГО РЫНКА?

Не будем забывать, с чего все начиналось - с аудита розничных цен на медикаменты. Откат - это обычно взятка представителя коммерческой структуры решающему тот или иной вопрос чиновнику. Но бизнесменов в «списке Вакульчика» пока не много.

Например, 23 июня при получении очередной взятки в $5 тыс. с поличным задержан директор ОАО «Экзон» Валерий Васкевич. Версия следствия достаточно предсказуема: «На протяжении длительного времени получал незаконные денежные вознаграждения за заключение договоров на поставку продукции в адрес ОАО и постепенный переход по сути государственного предприятия под контроль коммерческой структуры». Общая инкриминируемая сумма - не менее $25 тыс.

Вменяемые Васкевичу деяния, в общем, традиционны для менеджмента госпредприятий. А вот история «Экзона» хорошо показывает, почему не ладится с лекарственным импортозамещением в РБ - даже потратив кучу денег, наплодив юрлиц, многократно изменив планы и специализацию, предприятие с высокими производственными мощностями если чем-то и радует родину, то в основном все тем же гематогеном и сиропом шиповника, что и 20 лет назад. Каких-либо удивительных БАДов и чудотворных снадобий от «Экзона» рядовой белорусский потребитель пока не видел.

Чуть ближе к аптечному прилавку история с задержанием гендиректора крупнейшей аптечной сети РБ (естественно, государственной) Вячеслава Гнития, по версии следствия, получавшего взятки «за организацию первоочередных расчетов с коммерческими структурами, а также за выбор «нужных» поставщиков». И опять все без сенсаций: довольно очевидно, что «Белфармация» во время кризиса, даже будучи крупнейшей и государственной, мягко говоря, не удивила граждан социально ориентированными ценами - напротив, в ценовой конкуренции она постыдно проиграла частникам. «Почему у нас все так дорого?» - это прежде всего про «Белфармацию».

На мини-сенсацию для бизнес-сообщества в «деле врачей» пока претендует только информация о задержании директора ООО «Искамед» Сергея Шакутина, брата председателя совета директоров холдинга «Амкодор» Александра Шакутина, одного из наиболее влиятельных бизнесменов РБ.

Сергей получил медицинское образование и работал хирургом в 9-й больнице, после чего и пришел в фармацевтический бизнес. Понятно, что СМИ с таким энтузиазмом ухватились за фамилию бизнесмена, прежде всего прогнозируя ослабление позиций его брата в клановой борьбе наверху.

Но нам интереснее ООО «Искамед», нежели его руководство. Предприятие часто побеждало при госзакупках, что, по всей видимости, и привлекло интерес правоохранительных органов. На официальном сайте компании не без гордости сообщается: «О качестве нашего сервиса свидетельствует тот факт, что в настоящее время клиентами предприятия являются государственные фармацевтические предприятия, лечебно-профилактические учреждения, крупнейшие частные аптечные сети и большое количество самостоятельных аптек».

Своим поставщикам «Искамед» на том же сайте предлагает среди прочих услуг: 1) поддержание неснижаемого товарного запаса на складе и собственной розничной сети; 2) поддержание стабильных цен на рынке; 3) согласованные объемы поставок и продаж; 4) техподдержку маркетинговых мероприятий по продвижению товара; 5) привлечение к сбытовым схемам ресурса крупных государственных и частных аптечных сетей; 6) «консультационные услуги и помощь в регистрации товаров» для зарубежных компаний, входящих на рынок РБ. И вообще, «являясь конечными точками продажи товаров, «Аптеки Искамед» могут стать удобной площадкой для проведения исследования о перспективности регистрации лекарственного средства на территории республики». Естественно, что на любом рынке игрок с таким серьезным набором компетенций и сильными позициями вызывает повышенное внимание при крупном коррупционном скандале.

Будем честны: независимо от того, кто в чем виновен и чем все это закончится, даже независимо от ценовых предпочтений потребителей г.п. Копысь и коррупции в системе здравоохранения, передел аптечного рынка неизбежен. Дело в том, что в торговле продовольственными и непродовольственными товарами за последние 100 лет формат торговых точек радикально менялся несколько раз. В торговле аптечным товаром он остается неизменным уже 100 лет - и коррупционные или административно-регуляторные издержки лишь навешиваются на издержки принципиально устаревшего формата аптек. И за это тоже вынужден платить потребитель.

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Вырисовывающаяся в результате оперативно-следственных мероприятий КГБ картина, честно говоря, шокирует: «На взятки без преувеличения уходили миллионы долларов США. В результате обысков, добровольного возмещения ущерба, возврата незаконно полученных средств в доход государства уже поступило более $15 млн». $15 млн. - это много или мало? Около 2-2,5% стоимостного объема лекарственного рынка РБ.

Янка Грыль, «БелГазета»