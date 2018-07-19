Российский рубль упал на фоне подготовки новых санкций в Сенате США 19.07.2018, 22:34

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Фото: Reuters

Рубль, акции и гособлигации РФ падают третий день подряд.

На торгах в четверг курс доллара поднялся до 63,78 рубля - максимальной отметки с 21 июня. К концу основной сессии на МосБирже рубль потерял 75 копеек, а его падение - на 1,22% - стало рекордным с мая, передает finanz.ru.

Евро впервые за 1,5 недели пробил отметку 74 рубля (74,0150 на 19.58 мск), прибавив 78 копеек за день.

Из российских активов выходят иностранные инвесторы, отмечает стратег БКС Вячеслав Смольянинов: нерезидентов разочаровали итоги саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, которые вместо конкретных договоренностей по улучшению отношений дали старт масштабной санкционной кампании в американском конгрессе.

Как сообщает The Hill, в четверг глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел дал поручение двум профильным комитетам - по банкам и международным отношениям - провести слушания и рассмотреть поступившие предложения о санкциях.

С начала недели набралось уже три таких проекта. Первый, внесенный представляющим Флориду Марко Рубио, предполагает ужесточение ограничений для энергетического и банковского секторов РФ в случае нового вмешательства в американские выборы.

Причем решение о введении санкций, согласно закону, должен принимать не Трамп, а глава Национальной разведки.

Днем ранее сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внес законопроект о санкциях в отношении "Северного потока - 2", а представляющий Колорадо Кори Гарднер предложил закон, обязыващий Госдеп проверить Россию на предмет того, является ли она спонсором международного терроризма. В случае если такой статус будет присвоен, санкции вводятся автоматически.

В том или ином варианте санкции становятся все более вероятными, это нервирует иностранных инвесторов, которые уходят с рынка, говорит главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. Распродажи идут фронтально. Хотя и в меньших, чем в апреле, объемах нерезиденты снова избавляются от российского госдолга, сказал Reuters дилер западного банка: индекс цен российских гособлигаций RGBI с начала недели просел на 1,1 пункта, до 139,8 пункта. Состоявшаяся распродажа за три дня спалила две недели роста рынка.

Одновременно после саммита Путин-Трамп начался отток из акций - зарубежные фонды вывели около 20 млн долларов, говорит Смольянинов из БКС.

Под горячую руку попали бумаги Сбербанка, падение которых стало вторым по масштабам за последние 2,5 года: за четверг котировки обвалились на 4,06%, а с начала недели - на 10%, отрезав от рыночной капитализации банка полтриллиона рублей.

Рынок получил двойной удар - политическое разочарование накладывается на упавшие цены на нефть, говорит Смольянинов. В среду цена Brent опускалась до 3-месячного минимума (71,17 доллара за баррель), а начавшийся было отскок захлебнулся: в четверг котировки поднимались до 73,79 долллара, но после открытия торгов в США снова рухнули на 1,7 доллара за несколько часов.

Ждать помощи от нефти не приходится: с большой вероятностью котировки опустятся в диапазон 50-60 долларов за баррель до ноября - это необходимо администрации Дональда Трампа, чтобы снизить цены на бензин в преддверии ноябрьских выборов в конгресс, предупреждает стратег InTheMoneyStocks Гаррет Солоуэй.