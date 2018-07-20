У них теперь и справка есть 11 Ирина Халип

20.07.2018, 8:54

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Ирина Халип

Спасут ли госслужащих семинары о борьбе с коррупцией?

Знаете, сколько стоит справка о том, что ты – борец с коррупцией? Всего 75 рублей, между прочим. Меньше, чем Шуре Балаганову было нужно для полного счастья. По-моему, замечательная цена. Если бы все справки, которые требуют от белорусов в каждом кабинете, от ЖЭСа до милиции, можно было получить за 75 рублей, а не сидеть в очередях, может быть, и денег в бюджете было больше, а коррупции – меньше. Впрочем, нет. Насчет коррупции – это я погорячилась. Тут нужны меры более радикальные. Например, обучающие семинары.

Знакомые, никакого отношения к государственным структурам не имеющие, вдруг таинственным образом обнаружили в своих электронных ящиках приглашения на семинар по борьбе с коррупцией от министерства природы. Судя по тому, что в рассылке оказались совершенно случайные люди, список создавался общими усилиями, с потрошением визитниц и использованием всех списков контактов. В письмах сказано, что семинар “Противодействие коррупции в учреждениях и организациях всех форм собственности” проводится “для специалистов территориальных органов минприроды, работников исполнительных и распорядительных органов и других министерств, ведомств, предприятий и организаций отраслей экономики Республики Беларусь”. Стоимость – 75 рублей, но для контор, которые пришлют троих и более сотрудников, - скидки.

Прекрасное предложение, творческий подход, игра на опережение. Молодцы ребята из минприроды, своевременно подсуетились. Когда власть показательно объявляет борьбу с коррупцией в отдельно взятом министерстве, это похоже на акцию предупреждения всем остальным: заметайте следы, прячьте схемы, выбирайте жеребьевкой будущих подсудимых, мы скоро придем. А это значит, что другим конторам следует как можно скорее подстраховаться и продемонстрировать неусыпную заботу и непрестанную работу. И кому заниматься этим в первую очередь, как не министерству природы, на котором давно уже “повисло” все, от вырубки лесов до строительства в водоохранных зонах?

В программе семинара – объяснение участникам понятий “взятка”, “коммерческий подкуп”, “конфликт интересов”, “личная заинтересованность работника”. А еще – обучение “контролю за осуществлением финансовых операций”. И в качестве вишенки на торте – предоставление участникам списка “коррупциогенных должностей”. Интересно, они оглашают полный список или все-таки ограничивают его уровнем начальника департамента? И рассказывают ли, с какой должности начинается неприкосновенность?

А в принципе, неважно, что они рассказывают. Можно подумать, кто-нибудь из министерских сотрудников не в курсе, как контролировать финансовые операции, что такое взятка и кто в родной конторе главный по коррупции. Знают, конечно. Но в семинаре наверняка участвуют. Ведь главное – участникам выдается справка государственного образца. То есть всего 75 рублей плюс освобождение от работы на целый день – сотрудники ведь официально уходят на обучение с сохранением заработной платы, – и в кармане будет справка борца с коррупцией. И когда придут арестовывать, ее можно показать. Правда, у тех, что придут, свои справки есть, но попробовать стоит. Ведь двадцать пять лет боролись с коррупцией без справок – ни черта не вышло. Теперь вот ударим семинаром по бездорожью и разгильдяйству, вдруг получится?

А что, и впрямь отличная идея. Каждое министерство проводит собственными силами семинар для сотрудников. Само себе платит по 75 рублей за каждого. Хором повторяет определение взятки, наизусть заучивает слово “коррупциогенный” (чтоб от зубов отскакивало!), рассказывает страшные истории из жизни коррупционеров из соседних министерств и выдает всем сотрудникам справки. Канцелярия на каждую справку торжественно ставит печать. Банкет – на усмотрение руководства, но приветствуется. А потом все госслужащие друг перед другом хвастаются: “А мне за это ничего не будет, у меня и справка есть!”

Впрочем, этим обычно хвастаются обладатели справок из совершенно другого учреждения.

Ирина Халип, специально для Сharter97.org