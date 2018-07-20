Группа Бумбокс дала концерт на границе с оккупированным Крымом 20.07.2018, 10:51

Часовой концерт стал акцией в поддержку Олега Сенцова.

Акция в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных, содержащихся под стражей в России, прошла возле пункта пропуска «Каланчак» на админгранице с оккупированным Крымом, пишет «Центр журналистских расследований».

Во время акции группа Бумбокс дала часовой концерт, во время которого были исполнены песни на украинском и русском языках. Также лидер группы Андрей Хлывнюк обратился к оккупационным властям Крыма и к власти РФ с требованием освободить всех политзаключенных.

Андрей Хлывнюк рассказал журналистам, что эта акция - совместный проект группы и Белорусского свободного театра. Во время акции также проводились съемки документального фильма о ней. По словам артиста, предполагается, что этот фильм будет показан в программе нескольких международных кинофестивалей.

На концерте присутствовали около тысячи зрителей - херсонцы, жители Каланчакского и Чаплинского районов, а также люди, специально приехавшие из Крыма.

Музыканты использовали мощную звукоусиливающую аппаратуру, потому наверняка их слышали и жители расположенного неподалеку от пункта пропуска «Каланчак» крымского города Армянска.