Сколько стоит собрать ребенка в школу? 20.07.2018, 21:55

МАРТ опубликовал свои подсчеты.

В 2018 году оптимальная экипировка, включая одежду, обувь, ранец и письменные принадлежности, обойдется родителям школьников младших (I-IV) классов в 145-750 рублей, старших (V-XI) – в 214-890 рублей.

Такой расчет представило сегодня на своем сайте Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

МАРТ также проинформировал, что по всей стране стартовали мероприятия по расширенной продаже товаров к новому учебному году.

Во всех регионах будут работать около 600 школьных базаров и ярмарок. Торговля обещает различные рекламные акции, скидки, развлекательные программы, розыгрыши лотерей, вручение подарков и призов.

С 25 по 28 августа в выставочном центре «БелЭкспо» в Минске пройдут международные выставки-ярмарки «Здравствуй, школа!» и «Нашим детям».

Товары для учащихся реализуют около 6 тысяч розничных торговых объектов. В продаже – около 400 моделей одежды делового стиля для девочек и мальчиков, примерно 300 моделей обуви, а также более 100 моделей ранцев, рюкзаков и сумок.