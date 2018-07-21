Коровам на ферме в Коптевке подключили более качественную воду, чем людям 1 21.07.2018, 18:49

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Фото: Василий Молчанов/Белсат

Как живут белорусские агрогородки.

Жители агрогородка Коптевка в Гродненском районе в течение двух месяцев вынуждены пить ржавую и вонючую воду, пишет сайт телеканала «Белсат».

Как рассказывают жители Коптевки, уже два месяца из кранов течет ржавая, масляная и вонючая вода.

После того, как испортился насос в водонапорной башне, поменять который не было денег, людям подключили другую водонапорную башню. Много лет она была законсервирована. За время неиспользования, в башне, по-видимому, появилась ржавчина, которая сегодня и попадает в краны жителей.

Коровам на местной ферме при этом подключили хорошую воду с другой водонапорной башни, что сильно обидело жителей агрогородка.

Госпожа Лилия показывает ванну, которую мыла вчера

Фото – Василий Молчанов/Белсат

Некоторые покупают воду в магазине

«Вот, смотрите! Только вчера ванну почистила и уже рыжая. Все чашки грязные. Мало того, вода такая жирная. Она просто воняет. Когда такая вода пошла, я сразу не подумала и компоты поставила из вишни. Не знаю, что будет, но пока банки стоят. Но как их потом пить? Воду в чашку нальем, даже ко рту не поднимая, вонь идет. Чай или суп сварить, – приходится все из колодца брать. Хорошо, что у нас соседи есть с колодцем, а некоторые должны покупать воду в магазине», – говорит Лилия Эдвардовна, жительница Коптевки.

Из кранов в агрогородке Коптевка уже два месяца течет ржавая и жирная вода

Фото – Василий Молчанов/Белсат

Как рассказывает женщина, вместе с мужем их спасают соседи, которые разрешают брать воду в колодце. Однако в Коптевке живет около тысячи человек, а колодцев только несколько.

Господин Станислав несколько раз в день вынужден ходить за водой к соседям, у которых есть колодец

Фото – Василий Молчанов/Белсат

«Днем более 20 человек приходит. Эта вся улица и та еще», – показывает рукой хозяйка колодца.

«Муж за сегодня уже два раза ходил за водой. Это мы еще на пенсии. А наши соседи? У них детки маленькие, то говорили, что начало высыпать», – говорит госпожа Лилия.

Из кранов в агрогородке Коптевка уже два месяца течет ржавая и жирная вода

Фото – Василий Молчанов/Белсат

Мокрая точка

Бить тревогу в агрогородке начал бывший главный экономист местного колхоза, который сегодня на пенсии. Господин Виктор долгое время добивался проведения экспертизы от Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

«Сто раз им звонил, пока результаты анализа отдали. Оказалось, что в восемь раз превышает уровень железа. А мутность, так вообще. Вода такая рыжая и грязная», – говорит господин Виктор.

Экспертиза установила, что содержание железа в воде превышает норму в 8 раз

Фото – Василий Молчанов/Белсат

Из-за отсутствия хорошей воды страдает вся Коптевка, в которой есть школа и детский сад. Как жалуются местные работники, дети отказываются пить и есть из посуды, которая вымыта ржавой водой.

Коровам, в отличие от людей, ржавую воду пускать побоялись

Фото – Василий Молчанов/Белсат

Два дня назад местные жители встречались с представителями Гродненского облисполкома, которые пообещали решить дело, как можно быстрее и поменять насос.

«Но сдвинется ли это дело с мертвой точки, не знаем», – говорит жительница Коптевки.

«Мертвая? Это мокрая точка!», – уточняет шуткой господин Станислав.