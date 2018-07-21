«Предлагаю лечить Лукашенко и все Дрозды в районных поликлиниках» 21.07.2018, 20:59

О нормах этики в белорусском Минздраве.

Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение нормы медицинской этики. Из документа исключили требования не носить крестики, не ходить на каблуках и не пользоваться яркой косметикой, пишет «Салiдарнасць».

В проекте постановления, опубликованном на сайте Минздрава, названы основные морально-этические нормы поведения медработников: вежливость, гуманность, демократичность, доверие, милосердие, сдержанность, сочувствие, справедливость, уважение, толерантность.

Разработчики документа прописали, что медицинские работники должны информировать в доступной и понятной для пациента форме о характере, целях предполагаемого лечения, связанном с ним существенном риске, об особенностях применения лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинских вмешательств, возможных побочных эффектах при оказании пациенту медицинской помощи, о возможных альтернативах данному лечению; быть тактичным при сообщении пациенту неблагоприятного прогноза при оказании медицинской помощи

В проекте говорится о том, что медработники не должны допускать:

извлечения коммерческой выгоды для себя лично от оказания медицинской помощи или выполнения должностных обязанностей;

разглашения врачебной тайны;

проявления коррупционных правонарушений, выдачи заведомо ложных заключений;

негативного влияния личных, семейных, общественных и других обстоятельств на поведение медицинских работников и качество исполнения ими должностных обязанностей;

применения и пропагандирования методов и средств, не соответствующих методам оказания медицинской помощи и (или) клиническим протоколам диагностики и лечения.

Предложения и замечания по проекту предлагается направлять по электронному адресу: [email protected]

Вот как отреагировали на это читатели Сharter97.org:

«Предлагаю лечить Лукашенко и все Дрозды в районных поликлиниках»

«А делать бизнес на жизнях людей - это этично?»

«Чья бы корова мычала. Кстати, почему господина Жарко не привлекают, ведь это он у нас - вершина врачебной этики»

«Боже, какой бред. Когда Бог хочет наказать человека - то лишает его разума»