Охватит ли Беларусь золотая лихорадка? 24 Сергей Сацук, «Ежедневник»

23.07.2018, 8:36

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Концессионер пока не найден.

Новость про обнаружение под Столбцами золота мгновенно стала самое популярной в байнете, обойдя даже сообщения о коррупционных делах и об отставке заместителя министра здравоохранения, задержанного недавно КГБ по подозрению во взяточничестве. Золото победило всех. Многие читатели наверняка начали представлять золотое и счастливое будущее Беларуси, которое коснется и всех жителей страны. Я сам сразу тоже поддался эйфории, но потом меня отрезвил здоровый критический взгляд журналиста.

Как заявил заместитель начальника главного управления природных ресурсов, начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Колб, под Столбцами уже выделен перспективный золотоносный участок - Зуберово, где золото залегает на глубине от 300 до 500 метров.

Сразу возникает вполне резонный вопрос: если участок такой перспективный, то почему мы его собираемся отдавать в концессию, почему сами, своими не осваиваем? Кроме того, возникают очень большие сомнения относительно того, что в мире найдется инвестор, который вложит свои средства в дальнейшую разведку и последующую разработку. Будь у меня пару лишних миллиардов, я бы не вложил и рубля. Даже если вдруг действительно окажется, что участок перспективный и на глубине около 300-500 метров обнаружатся большие залежи золота, я очень сомневаюсь, что государство отдаст его мне. Как только реально выяснятся те самые перспективы, государство всеми правдами и неправдами возьмет их под свое крыло. Найдет какое-нибудь незначительное нарушение в договоре и скажет: "Будь здоров, дорогой товарищ, дальше мы сами". Хорошо еще если отсидки обойдется.

Но больше всего сомнений в меня вызывает та самая перспективность месторождения. Я даже не поленился, залез в интернет и основательно, насколько это возможно, изучил вопрос.

В мире, в зависимости от процесса образования и локализации золота, разделяют первичные (коренные) месторождения и вторичные (россыпные).

Коренные месторождения - это результат движение магмы в эпоху вулканической активности.

Вторичные месторождения золота возникли в результате длительного механического и химического воздействия на первичные залежи.

Важно отметить, что содержание золота в магматической жидкости намного выше, чем в слое земной коры. Поэтому на вторичные месторождения золота приходится всего около 7% от всей мировой добычи. Проще говоря, основная масса золота добывается в коренных, магматических отложениях.

На территории Беларуси тоже когда-то были вулканы, но очень и очень давно - более 350 млн лет назад. Поэтому погребены они под очень толстым слоем земли. И, самое важное, расположены они не под Столбцами. Получается, что участок Зубарево - это типичное вторичное месторождение золота. И каковы же реальные шансы Беларуси вклиниться в те самые скудные 7% от мировой золотодобычи? Насколько реально выгодно, да еще в концессию, добывать золото на глубине 300-500 метров?

Для сравнения, основные залежи золота в месторождении Мурунтау (Узбекистан), которое сегодня признано самым большим и одним из наиболее перспективных в мире, залегали также на такой глубине. Сейчас разработка и вовсе ведется на 600 метрах ниже уровня моря. Здесь разработка действительно выгодна, но ведь это крупнейшее мировое месторождение, с которым Беларусь даже в мечтах и на десятую долю не приблизится.

Вообще, в мире очень много действительно перспективных и разведанных месторождений с подтвержденными объемами залегания золота. При этом многие месторождения разведаны 10,20,30 лет назад, а разработка их не ведется. Есть даже крупнейшие мировые месторождения, где разработка прекращалась на годы, так как это довольно затратное мероприятие, которое не всегда окупается.

Например, в Восточной Сибири (Иркутская область России) есть месторождение "Сухой Лог", которое характеризуется значительным золотым запасом. Но проблема в том, что там невысокое содержанием драгметалла в руде. Промышленная разработка недр не велась несколько лет, но в 2017 году крупнейшее в России месторождение за 855 млн российских рублей (13,5 млн долларов) было куплено двумя российскими инвесторами.

Наталкинское месторождение (Магаданская область), площадью в 42 кв. километра - тоже богатейший рудник России, который также несколько лет не разрабатывался. И только совсем недавно Россия взялась за него, в результате чего комбинат сейчас выдает в год около 7 тонн золота в год.

Это золотоносные гиганты России, где есть и технологии и ресурсы для добычи, но и они бывало годы простаивали. А ведь в России есть еще большое количество уже полностью разведанных и реально перспективных месторождений. Только в Магаданской области в ближайшую пятилетку планируется открыть два новых рудника.

В этой связи весьма сомнительно, что при тех разведанных запасах золота, которые есть в России, какой-то российский инвестор вдруг захочет вложиться в весьма сомнительное предприятие в Беларуси. Рассчитывать можно лишь на европейцев, у которых очень невысокий уровень доверия к белорусским властям и, возможно, на друзей-китайцев. В своем отечестве мы "пророка" точно не найдем, так как белорусский бизнес слишком уж битый.

Но вряд ли станет ввязываться в добычу золота в Беларуси и КНР. Им это не нужно. Страна нашла свою нишу в мировой экономике и уверенно движется вперед. Кроме того, у КНР есть свои неплохие рудники, а при желании расширить добычу, китайцы вполне могут ввязаться в золотодобычу в России, с которой также хорошие взаимоотношения. При противостоянии российских месторождений и "перспективного" белорусского, вряд ли найдется хоть один идиот, который поставит на Беларусь. Поэтому остаются только европейцы, у которых в последнее время не ладится с Россией. Но это вообще не их сфера деятельности, и они туда вряд ли сунутся. Правда, есть несколько мировых концернов в сфере золотодобычи, но там настолько тертые калачи, что они в сторону Беларуси даже не посмотрят. Поэтому почти наверняка Василий Колб еще долго будет повторять: "Концессионер пока не найден". До той поры, пока об этом месторождении, взбудоражившем умы белорусов, благополучно не забудут.

Сергей Сацук, «Ежедневник»