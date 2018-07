Йоко Оно решила перепеть песню Леннона Imagine 1 25.07.2018, 13:31

Йоко Оно

Новая пластинка получит название Warzone, в нее войдет 13 композиций.

Американская певица и художница Йоко Оно выпустит новый альбом Warzone. Релиз состоится 19 октября. Пластинка будет включать 13 композиций, среди которых будут как ремейки старых песен Йоко Оно, так и новая версия Imagine ее погибшего супруга Джона Леннона. Об этом Оно сообщила на своей странице в Twitter, пишет 112.ua.

Диск выйдет на лейбле Chimera Music, которым управляет сын певицы Шон Оно Леннон. "Мне нравится создавать вещи по-новому. Каждый день все меняется", — сказала 85-летняя Оно.

Певица выложила на Youtube ремейк своей песни Warzone, который станет центральной композицией новой пластинки.

Оригинальная версия этой песни вышла в 1995 году в альбоме Rising.

Список песен в альбоме Warzone:

Warzone

Hell In Paradise

Now Or Never

Where Do We Go From Here

Woman Power

It’s Gonna Rain

Why

Children Power

I Love All of Me

Teddy Bear

I’m Alive

I Love You Earth

Imagine