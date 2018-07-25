Йоко Оно решила перепеть песню Леннона Imagine

Йоко Оно решила перепеть песню Леннона Imagine1
- 25.07.2018, 13:31
Новая пластинка получит название Warzone, в нее войдет 13 композиций.
Американская певица и художница Йоко Оно выпустит новый альбом Warzone. Релиз состоится 19 октября. Пластинка будет включать 13 композиций, среди которых будут как ремейки старых песен Йоко Оно, так и новая версия Imagine ее погибшего супруга Джона Леннона. Об этом Оно сообщила на своей странице в Twitter, пишет 112.ua.
Диск выйдет на лейбле Chimera Music, которым управляет сын певицы Шон Оно Леннон. "Мне нравится создавать вещи по-новому. Каждый день все меняется", — сказала 85-летняя Оно.
Певица выложила на Youtube ремейк своей песни Warzone, который станет центральной композицией новой пластинки.
Оригинальная версия этой песни вышла в 1995 году в альбоме Rising.
Список песен в альбоме Warzone:
Warzone
Hell In Paradise
Now Or Never
Where Do We Go From Here
Woman Power
It’s Gonna Rain
Why
Children Power
I Love All of Me
Teddy Bear
I’m Alive
I Love You Earth
Imagine