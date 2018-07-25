Фотофакт: Масштабные пожары в Греции видно из космоса 1 25.07.2018, 15:54

Фото с сайта aa.com.tr

В Сети появились снимки, сделанные спутниками.

Пожары в Греции к западу от греческой столицы достигли таких масштабов, что их хорошо видно из космоса.

Фото из космоса сделал европейский спутник Sentinel 2 из программы "Коперник", сообщает eurointegration.com.ua.

Основной очаг пожаров находится в районе прибрежного курортного города Кинета, а также у городов Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас, где введен режим чрезвычайного положения.

По последним данным, погиб 81 человек. По меньшей мере 187 человек, в том числе 23 детей, получили ранения. Количество пропавших без вести до сих пор неизвестно.

Количество погибших уже превысило число жертв пожара на Пелопоннесе 2007 года, который унес жизни 70 человек и был одним из худших в истории.

Лесные пожары возникли в понедельник в греческом прибрежном регионе к западу от Афин, заставив людей покинуть свои дома.

Италия, Германия, Польша и Франция направили помощь в виде самолетов, транспортных средств и пожарных. Испания и Кипр также предложили помощь.