В Минске экипировка школьника в этом году обойдется в 900 рублей 5 25.07.2018, 15:52

Многие семьи не обладают такими доходами.

Столичные чиновники отмечают, что стоимость школьной экипировки в сравнении с прошлым годом не изменилась. Собрать ребенка в школу в этом году будет стоить от 202 до 890 рублей в зависимости от возраста ученика, пишет БелТА. В целом по стране нижняя граница стоимости одежды, обуви и школьных принадлежностей немного ниже — от 145 рублей.

— Для учеников младших классов стоимость (школьной экипировки. — Прим. ред.) составляет от 202 до 750 рублей, для старшеклассников — от Br235 до Br890. Сюда входят швейные и трикотажные изделия, обувь и школьные принадлежности, — отметила Светлана Шитикова, главный специалист по связям с общественностью Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

Предприятия Беларуси к учебному году разработали больше 240 моделей элементов школьной формы для девочек: костюмов, пиджаков, сорочек, брюк, юбок и других — и свыше 230 — для мальчиков. Шьют их преимущественно из смесовых тканей. В дополнение к ним отечественная промышленность предлагает 85 моделей трикотажных предметов одежды. Школьная обувь тоже весьма разнообразна — примерно 90 моделей для школьников и 80 — для школьниц.

В 54 крупных магазинах Минска представлен широкий ассортимент школьных принадлежностей, одежды, обуви, галантереи. Товары к школе можно купить в 410 торговых объектах столицы.

— Для тех, кто не успеет закупиться всем необходимым впрок или специально этого не делает, чтобы ребенок не успел перерасти покупки, 18−19 августа на площадке у Дворца спорта будут организованы две ярмарки. Одна ярмарка непродовольственных товаров со снижением цены до 30% и ярмарка «Пора в школу» с участием производителей со всей республики, — анонсировала Светлана Шитикова.

В целом по стране к учебному году пройдет около 600 школьных базаров.

— Проводимые мероприятия будут сопровождаться различными рекламными акциями. Например, универмаг «Беларусь» до 31 июля 2018 года осуществляет скидки до 60 процентов на одежду для школьников из коллекций прошлых сезонов, — рассказал первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович.

Касательно стоимости школьной экипировки Артур Карпович сказал, что «в 2018 году оптимальный вариант обойдется родителям школьников младших классов от 145 до 750 рублей, старших — 214−890 рублей».