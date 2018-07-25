Снова дорожают сигареты 1 25.07.2018, 16:31

Некоторые виды сигарет подорожают уже с 1 августа.

В Беларуси с 1 августа подорожают некоторые виды сигарет, сообщили БелТА в Министерстве по налогам и сборам.

Подорожание коснется продукции ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман". Так, на 2 копейки вырастут цены на сигареты Премьер QS, Minsk city и Minsk capital, Minsk city QS и Minsk capital QS, Matrix Blue, Portal One. На 3 копейки станут дороже NZ BLACK COMPACT, NZ GOLD COMPACT, на 4 - NZ BLACK QS, NZ GOLD QS, Portal Gold и Portal Silver.

На 7 копеек подорожают некоторые виды "Фэст". Цена на сигареты Rothmans Demi Click Purple будет установлена на уровне Br1,8. Сигареты ООО "Табак-инвест" также изменятся в цене. Так, на 2 копейки подорожают некоторые виды сигарет "Корона", на 5 копеек - некоторые виды LD, Monte Carlo, Camel.

Цена на сигареты Monte Carlo Evo Impulse будет установлена на уровне Br1,95, Sobranie Evolve - Br2,95.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.