Поляки активно посещают Музей Чеслава Немена в Старых Василишках 25.07.2018, 18:30

В этом году музей посетили семь тысяч человек.

Семь тысяч человек посетили в этом году Музей Чеслава Немена в Старых Василишках на Гродненщине, передает «Польскае радыё».

«Чеслав Немен был великим полякам, но для нас, в Василишках, он навсегда останется соотечественником, человеком с нашей земли», - говорит директор площадки Владимир Сенюта.

Музей размещается в родном доме музыканта и композитора. Здесь 16 февраля 1939 года родился Чеслав Юлиуш Выджицкий. В родном доме он прожил 19 лет.

«Этого хватило, чтобы остаться в памяти местных. Благодаря ему о Василишках сегодня знают на всех континентах», - говорит Сенюта.

«Сюда приезжают необычные люди. Одна женщина приехала автостопом из Тулы из России. Она работает в сфере культуры, а там слабые заработки. Поляки среди посетителей составляют большинство, из года в год их становится все больше», - говорит Владимир Сенюта.