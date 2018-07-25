Сколько стоят недостроенные коттеджи под Минском 25.07.2018, 20:53

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Участки в Колодищах всегда вызывают повышенный интерес на земельных аукционах.

Высокий спрос диктуется близостью Минска, а также наличием электричества и газа. За последний год с молотка ушли около 10 наделов в этом населенном пункте. Самый дешевый из них — за $25 853, самый дорогой — за $51 490 по курсу. Изучив базу данных нашего сервиса «Дома и квартиры», мы обнаружили в Колодищах немало недостроенных домов, а также коттеджей под отделку, которые выставлены на продажу. Кто-то ввязался в стройку и не рассчитал возможности, у кого-то изменились планы. А может, так и было задумано? «Онлайнер» предлагает вашему вниманию подборку объектов, которые можно купить прямо сейчас.

На улице Волмянский Шлях за 268 366 рублей ($135 000) продается недостроенный особняк с арочными окнами в византийском стиле. «Дом делался с душой и совершенно не для продажи. Готовность примерно 70%, вложено очень много денег и времени. Использованы современные качественные материалы», — говорится в объявлении.

Общая площадь дома — 288 кв. м. Здесь три жилых уровня, включая цокольный этаж с высоким потолком. Дом сложен из газосиликатных блоков, кровля накрыта натуральной черепицей, к внутренней отделке строители не приступали. Участок 10 соток. Рядом проходит асфальтированная дорога.

Автор объявления приводит дополнительные преимущества места: удобное транспортное сообщение с Минском, близость магазина и «очень красивый вид из окна».

Еще один вариант — долгострой из газосиликатного кирпича площадью 238 кв. м за 153 068 рублей ($77 000). Участок расположен в коттеджном массиве (на территории бывшего полигона). В доме два этажа, потолки 2,8 метра, установлены межэтажные монолитные перекрытия, на крыше имеется ветро- и влагозащитная мембрана. Участок — 15 соток, все коммуникации рядом.

397 580 рублей ($200 000) просят за недостроенный законсервированный кирпичный дом площадью почти 300 кв. м. Судя по фотографиям, здесь полностью выполнена кирпичная кладка, смонтирована кровля. Дом расположен в начале коттеджного массива.

«Гараж на 2 автомобиля, два полноценных этажа, толщина стен — 51 см. Стоит на качественном монолитном фундаменте, имеет межэтажные монолитные перекрытия. Крыша из финской высококачественной черепицы — Ruukki, — сказано в объявлении. — Коммуникации по улице. Участок 15 соток, на участке растут березы. Высокое качество постройки. Дом строился для себя!».

Некоторые коттеджи в Колодищах введены в эксплуатацию и продаются под чистовую отделку. За 475 000 рублей ($238 945) предлагается двухэтажный дом, возведенный из газосиликатных блоков. «Строили для себя, но на данный момент вынуждены продавать», — констатирует собственник.

«Высота потолков 3 метра, фундамент монолитный с плитой, разведена канализация, 2-й этаж перекрыт плитами перекрытия, сделана бетонная лестница, — уточняются детали в объявлении. — Крыша битумная двухслойная, утеплена и подшита изнутри (черновые потолки), снаружи зашита софитом, сделана водосточная система. Установлены дорогие окна (Rehau), в гараже роллеты. Дом оштукатурен внутри, сделаны откосы на окнах, также утеплен снаружи и стянут сеткой под покраску. Сзади есть выход с террасой, на втором этаже балкон с навесом. Газ идет по улице».

Похожий вариант — коттедж площадью 247 кв. м. На первом этаже расположены большая гостиная с камином и выходом на террасу, кухня, гостевая комната (либо кабинет), санузел. На втором этаже — большая комната над гаражом, спальня с санузлом и гардеробной, а также две детские комнаты с отдельным санузлом.

Стены сложены из газосиликатных блоков (40 см), крыша утеплена (300 мм утеплитель), разведено электричество, выведены розетки. Канализация местная, газ подведен к дому. Оштукатурен почти весь второй этаж и частично первый. На заднем дворе имеется крытая терраса с отдельным входом в дом. Просят за все это 228 608 рублей ($115 000).