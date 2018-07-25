ФИФА назвала десятку лучших голов на ЧМ-2018 25.07.2018, 23:00

ФИФА подвела итоги голосования болельщиков.

ФИФА назвала десятку лучших голов чемпионата мира в России. Первым стал гол защитника сборной Франции Бенжамена Павара. Свой мяч красивым ударом из-за пределов штрафной площади 22-летний игрок забил в ворота сборной Аргентины в матче 1/8 финала турнира, передает «Прессбол».

Также в десятке удары Тони Крооса (Германия), Рикарду Кварешмы (Португалия), Ахмеда Мусы (Нигерия), Насера Шадли (Бельгия), Дениса Черышева (Россия), Лионеля Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия), Луки Модрича (Хорватия) и Хуана Кинтеро (Колумбия).