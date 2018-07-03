Фотофакт: Одна из военнослужащих отмаршировала на параде в Минске босиком 26 3.07.2018, 17:37

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Любопытный снимок с военного парада в Минске опубликовало агентство Reuters.

Одна из военнослужащих прошла строевым шагом перед трибуной, на котором разместились высшие должностные лица Беларуси, без туфли, пишет tut.by.

В этом году женщины-военнослужащие впервые принимали участие в параде на 3 июля.

В женский парадный расчет вошли 175 человек. Месяц назад они приехали в Минск со всей страны, чтобы ежедневно тренироваться строевому шагу. Критериями отбора служил рост не ниже 175 см, стройное телосложение и возраст, который ограничили, за редким исключением, 35 годами.