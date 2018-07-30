Как научиться быть счастливым у скандинавов 30.07.2018, 9:12

Они точно знают о счастье больше нас.

В 2016 году мир внезапно поверил, что датчане знают о счастье все. Книги, в названии которых присутствовало забавное слово «хюгге», били рекорды продаж, а люди массово учились добавлять больше уюта и гедонизма в свою повседневную жизнь. Ведь если нация, которой настолько не повезло с погодой и климатом, умудряется годами возглавлять мировые «рейтинги счастья», это что-то да значит, пишет tut.by.

Но «хюгге» слишком рано объявили «скандинавским искусством жить». Как оказалось, шведам тоже есть что поведать миру о счастье. Так что если посиделки под теплым пледом с кружкой горячего шоколада в одной руке и булочкой в другой вас не вдохновляют, обратите внимание на другую скандинавскую концепцию счастья — шведский lagom.

Публикация от Диана Табагуа (@tabagua_di) 29 Июл 2018 в 3:17 PDT

«Нет ничего лучше золотой середины»

Несмотря на то, что за пределами Швеции про «лагом» активно заговорили лишь в прошлом году, а книги «Лагом. Шведские секреты счастливой жизни», «Что такое лагом. Шведские рецепты счастливой жизни» и многие другие заполнили прилавки магазинов, этому понятию уже много веков. Более того, именно оно стало основой шведского менталитета и шведской культуры. И свою страну местные жители зачастую называют Lagomlandet.

Публикация от Pegasus Yayınları (@pegasusyayinlari) 17 Июл 2018 в 2:50 PDT

Если датчане ставят во главу угла уют и маленькие радости жизни, то шведы убеждены, что секрет всеобщего счастья кроется в умеренности и балансе. Слово «лагом» не имеет эквивалентов в русском языке, но лучше всего его смысл, пожалуй, передает выражение «ровно столько, сколько нужно». Чем ближе вы к золотой середине во всем, что делаете, тем счастливее ваша жизнь, а также жизнь вашей семьи и окружающих. Можно сказать, что «лагом» — это оптимальное решение, наилучший выбор в каждый конкретный момент. Когда вы устали или замерзли, немного гедонизма в стиле «хюгге» вам не помешает, но нежиться под теплым пледом сутки напролет — это уже чересчур, а значит, не «лагом».

В вечном поиске баланса

И в этом шведская концепция счастья куда универсальней датской. Последняя почему-то предполагает, что все должны испытывать одинаковое наслаждение от поедания выпечки, зажигания свечей и посиделок в большой компании друзей. «Лагом» же действительно учитывает мнение и пристрастия каждого (если, конечно, они не доставляют неудобства окружающим). Для кого-то оптимальное количество людей в теплой дружеской компании — десять человек, а кому-то будет много и троих. Кто-то обожает выпечку и шоколад, а кому-то больше по душе овощи, фрукты.

Публикация от Lavender Carousel (@lawendowa_karuzela) 28 Июл 2018 в 3:38 PDT

Поэтому «лагом» — это всегда не что-то конкретное, а лишь умение находить в своей жизни баланс между: работой и отдыхом. Сложно сказать, что шведы порицают больше: трудоголизм или безделье. На работе не принято засиживаться допоздна, при необходимости можно даже уйти пораньше, однако все дела к этому времени должны быть сделаны. Магазины в большинстве своем закрываются уже в шесть часов вечера даже в выходные. Невыгодно для бизнеса? Определенно, но работники розничной торговли имеют такое же право на счастье, как и все остальные. Шведы настаивают на том, что баланс между работой и отдыхом важен даже в краткосрочной перспективе. Поэтому, как бы ни поджимало время, каждые два часа в течение рабочего дня устраивают 15-минутный перерыв на кофе — так называемую «фику»;

медлительностью и суетой. «Лагом» предписывает все делать не быстро и не медленно, а с оптимальной скоростью. К примеру, шведы терпеть не могут торопиться по утрам, но и опаздывать здесь тоже не принято. А значит, утренние сборы нужно максимально упростить, чтобы не тратить зря силы перед рабочим днем;

здоровым образом жизни и удовольствиями. Нет ничего зазорного в том, чтобы порадовать себя пирожным, если захотелось сладкого. Однако не стоит делать это каждый божий день. Основой рациона все-таки должны быть овощи и другие полезные продукты. Впрочем, «лагом», как уже говорилось, у разных людей может отличаться;

уважением к себе и скромностью. В шведском языке есть выражение «skryt lagom!» — «хватит хвастаться!» Здесь не принято говорить о собственных успехах: считается, что дела рассказывают о вас лучше слов. Даже миллионеры предпочитают жить так, чтобы их богатство не бросалось в глаза. Но при этом у шведов развито чувство собственного достоинства и к себе они требуют того же уважения, с каким относятся к другим;

аскетизмом и накопительством. «Лагом» не допускает импульсивных трат и ненужных покупок, но и аскетизм тоже не приветствует. Нет причин ограничивать себя в том, что вы считаете действительно необходимым. Вещи важны для нашей жизни, просто их должно быть в меру;

экономией и качеством. Шведы очень бережливы — и именно поэтому не склонны экономить на качестве. Дешевая, небрежно сделанная вещь гораздо быстрее придет в негодность, а значит, придется покупать новую. Качественная же может служить очень долго и при этом дарить хозяину много радости;

заботой об окружающей среде и собственном удобстве. Мало какая нация может потягаться со шведами в любви к природе. Ее здесь считают национальным достоянием, поэтому граждан учат оберегать природные ресурсы с детства. Как минимум, выключать свет, выходя из комнаты, и не позволять воде из крана литься впустую. Однако лагом не призывает жертвовать ради экологии собственным благополучием. Если человек любит нежиться в ванне, ему не обязательно истязать себя переходом на душ. Достаточно найти золотую середину между заботой о природе и о себе;

дружелюбием и уважением к личному пространству. В Швеции принято заботиться о том, чтобы доставлять как можно меньше неудобств другим людям. В автобусе никто не сядет рядом с вами, пока в обозримом пространстве остаются одиночные места. Незнакомцы не станут заводить с вами светских бесед и удивятся, если вы внезапно попытаетесь обсудить с ними погоду или политику. Приезжие часто принимают шведскую сдержанность за черствость и недружелюбие, однако на самом деле это тоже проявление «лагома». Если вам понадобится информация или помощь, вам ее с готовностью предоставят, ведь, в отличие от пустой болтовни, это действительно важно.

Наша страна, конечно, во многом не похожа на Швецию, однако нет ничего сложного в том, чтобы попробовать практиковать «лагом» и здесь. И если вдруг вы сейчас испытываете мало удовлетворения от жизни, кто знает — может, «лагом» изменит ее к лучшему?