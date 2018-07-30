Кредит стал последней каплей: В Гомеле нашли повешенным 47-летнего мужчину 9 30.07.2018, 17:20

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Гомельчанин повесился прямо на турнике во дворе.

Жителя Гомеля нашли повешенным на турнике во дворе. Основная версия — суицид. Друзья Ивана* в шоковом состоянии. Один из них выразил «Радыё Свабода» свое мнение о причинах вероятного самоубийства.

«Невыплаченные долги банку, жена подала на развод, принудительное, через суд, выселение из родительской квартиры. На этом настаивала жена его папы. После этого куда ему было - в бездомные? »- сказал Игорь*, один из друзей покойного.

«Набирал на домофонах квартиры друзей - но никого не было»

Иван погиб в субботу 21 июля. Потом знакомые вспомнили, что в день трагедии видели мужчину во дворе, где жили его друзья.

Был сильный дождь. На улице никого не было, кроме одинокого мужчины. Он ходил и ходил туда-сюда с красным файлом в руках - там были документы, в том числе кредитные договоры и карта рассрочки. По ней у мужчины были невыплаченные долги, на которые набежала большая пеня.

«Не знаю, как так получилось? - говорит друг Ивана.- То ли звезды так сошлись, то ли все в мире сложилось против него. У Игоря было много друзей. И он всем всегда помогал. Широкая, открытая душа - никому не отказывал! И ему бы никто не отказал в помощи. Но опять же - так сложилось, что он недавно потерял паспорт и телефон. В результате никому из друзей не мог позвонить. Ходил по двору и набирал на домофонах квартиры друзей. Как раз так сложилось, что никого не было дома. Он искал, искал кого-нибудь - и никого в тот день не встретил »

В субботу Ивана друзья были кто на даче, кто на рыбалке, кто в гараже.

Ивана нашли повешенным на турнике в соседнем дворе. По словам друга, он снял крестик, написал предсмертную записку, составил все в красный файл.

«Он написал, что слабак. Хотя это неправда! Он всегда был сильным человеком. Написал, что не может выплатить кредиты, что проблемы с женой, отцом, мачехой... Принудительное выселение через суд. Написал, что дети уже взрослые. Просил у всех прощения», - говорит друг.

Последние дни ночевал в своем автомобиле

Друг говорит, что Иван был трижды женат. От первых двух браков было трое детей. Они все взрослые, имеют хорошее образование, работают.

«Первой жене он оставил квартиру. Сам прописался к отцу. Мать его рано умерла - от онкологии. Недавно отца жена, выходит, его мачеха, начала процесс по принудительному выселению Ивана с родной квартиры. Куда его было выселять? В бездомные? С третьей женой он жил на съемной квартире. Недавно жена подала на развод», - говорит Игорь.

Последние дни Иван ночевал в своем автомобиле. 17 июля в суд поступило заявление от родственников Ивана - иск «о признании не приобретшим право владения и пользования жилым помещением». Через четыре дня мужчина ушел из жизни. Повестка в суд пришла ему уже после смерти.

«Мы бы заплатили быстренько все его долги!»

Наиболее Игорю не дает покоя тот факт, что одной из причин самоубийства Ивана стали кредиты.

«Если бы мы знали тогда... Если бы он попросил помощи, встретился с нами - мы бы быстренько скинулись и заплатили все его долги, всю ту карту рассрочки. У него и родня состоятельная - помогли бы все ему. Но в тот день Иван остался один», - сетует Игорь.

На похоронах было много людей. Многие друзья, одноклассники, однокурсники из колледжа и университета, где учился Игорь, пришли с белыми розами.

Следственный комитет сообщил, что проводит проверку по факту самоубийства жителя Гомеля 1971 года рождения.