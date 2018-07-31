Под Москвой рухнул пешеходный мост 31.07.2018, 12:30

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Фото:vk.com/puvpushkino

Его на скорости задел грузовик.

Пешеходный мост обрушился на Ярославское шоссе близ города Пушкино в Московской области. По словам очевидцев, грузовик на скорости задел переход, что привело к обрушению объекта. Есть данные об одном пострадавшем. Движение в районе инцидента перекрыто, сообщает iz.ru.

Пользователи соцсетей выкладывают фотографии и видео с места происшествия, на кадрах виден протаранивший мост грузовик, придавленный конструкциями объекта. Также очевидцы сообщают о возникших заторах на трассе и рекомендуют автомобилистам выбирать объездные пути.

По словам источника в правоохранительных органах, инцидент произошел по трассе М-8 «Холмогоры» в сторону от Москвы. Самосвал «Вольво» врезался в надземный пешеходный мост и часть конструкций обрушилась на проезжую часть в сторону области.

При этом ТАСС уточняет со ссылкой на источник, что в результате инцидента пострадал водитель грузовика. Отмечается, что он не справился с управлением.