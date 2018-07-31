Геннадий Федынич: А платила ли Юхновец налоги из денег от КГБ? 8 31.07.2018, 20:04

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Юлия Юхновец

Фото: vk.com

Председатель РЭП догадался, что секретарь профсоюза - «крот».

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказал сайту palitviazni.info о том, откуда в профсоюзе РЭП появился агент КГБ.

30 июля в суде Советского Района Минска начался процесс по делу председателя независимого профсоюза рабочих радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и бухгалтера РЭП Игоря Комликa.

В суде секретарь профсоюза РЭП Юлия Юхновец, которая работала в организации с 2014-го по 2016 год, призналась, что была агентом КГБ.

"С 2015 года сотрудничала с КГБ в качестве агента, получала за это деньги", - рассказала 22-летняя девушка.

Юлия Юхновец также заявила, что она несколько раз выезжала в Вильнюс, откуда привозила определенные суммы валюты.

- О том, что Юхновец - "крот", я знал уже 2 августа прошлого года, когда у нас прошли обыски, - говорит Геннадий Федынич. - На то время секретарь уже не работала, но, когда я сопоставил все факты, то и пришел к такому выводу. Некоторые моменты, которыми апеллировали следователи, знали только я и та же Юхновец. Поэтому, повторюсь, знал о ее связи с силовиками, но не ожидал, что она на суде так честно об этом признается.

- Были удивлены?

- Безусловно. Сейчас получается, что этот самый агент КГБ - основной свидетель на процессе, она сообщила даже, что Комитет государственной безопасности платил ей деньги. Многие уже шутят: а заплатила Юлия Юхновец с этой прибыли налоги?

- Как эта девушка вообще попала на работу в ваш профсоюз?

- Довольно необычно. Мы поддерживаем хорошие отношения с Минском государственном колледжем электроники, а нам требовалось секретарша. Обратились в колледж, мастера, которых я хорошо знал, и посоветовали Юлию Юхновец. Дали ей хорошую рекомендацию, были положительные отзывы ... Не думаю, что уже тогда девушка была завербована КГБ, ведь она вообще не знала, куда пойдет на работу. А тут поступило предложение от независимого профсоюза РЭП, та согласилась. Затем, по-видимому, силовики на чем-то и подцепили ее на крючок.

- Ничего подозрительного в ее работе не было?

- Мы такого не видели, наверное, прошла определенные курсы, как себя нужно вести.

- Что можете сказать о первом дне процесса?

- Мы видим, что многие наши ходатайства судья отклоняет. И очевидно также, что на этой неделе судебное решение еще не вынесено.