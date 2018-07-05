Минчанам пришел счет на $125 тысяч за «коммуналку» 5.07.2018, 17:27

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Застройщик и жители «Маяка Минска» выясняют отношения в суде.

Жители второй очереди «Маяка Минска», которые покупали квартиры в жилом комплексе с каналами и гондолами, а получили в обычном высокоплотном квартале многоэтажек, спустя почти три года после заселения неожиданно «попали» на деньги, пишет onliner.by.

Застройщик «Зомекс Инвестмент», входящий в состав Dana Holdings, подал в суд на товарищество собственников «Маяк-20». По мнению «Зомекс», товарищество должно оплатить расходы, которые понес застройщик, пока не сдал коммунальные сети дома в эксплуатацию. Если «Зомекс Инвестмент» удастся доказать свою позицию в суде, $125 тыс. долга по «коммуналке» лягут на счета жителей 193 квартир дома №20 по ул. Мстиславца.

Все началось в 2014 году, когда дольщики трех домов в составе «Маяка Минска» (ул. Мстиславца, 20, 22, 24) получили ключи от квартир и коммерческих помещений. Далеко не сразу после этого выяснилось, что инженерные сети к новостройкам, в отличие от них самих, в эксплуатацию не сданы. Как это получилось — вопрос к приемочной комиссии. Но позже у жильцов назрели более животрепещущие вопросы.

— О том, что инженерные сети дома не сданы в эксплуатацию, я узнал, когда пошел брать технические условия на электроснабжение в Энергонадзор, — говорит Дмитрий, житель 20-го дома по ул. Мстиславца. — Там мне отказали, сославшись на то, что наш дом не зарегистрирован.

— Все мы общались с главным инженером застройщика, — говорит жительница дома Оксана, которая предпочла остаться за кадром. — Главным образом — по недоделкам в квартирах, но и по поводу «коммуналки» обращались: говорили, что хотим оплачивать. «Пока сети не сданы в эксплуатацию — пользуйтесь», — отвечали нам.

— На словах представители застройщика утверждали, что «коммуналку» за этот период «Зомекс» оплатит из своего кармана — вроде как в качестве компенсации дольщикам за причиненные неудобства, — уверяет Дмитрий.

И хотя ответы застройщика были устные, энерго- и водоснабжающие службы подтверждали такое положение дел: до тех пор, пока застройщик не сдал сети в эксплуатацию, жильцы не могут официально оплачивать «коммуналку».

Однако спустя почти три года после сдачи дома, когда большинство жильцов уже сделали ремонты и переехали в свои квартиры, заключили договоры на поставку коммунальных услуг и исправно платили по жировкам, застройщик «Зомекс Инвестмент» прислал товариществу собственников заказное письмо с требованием возместить убытки.

Счет, выставленный товариществу собственников трех домов («Маяк-20, -22, -24»), составил порядка $350 000. По версии застройщика, именно такая сумма набежала за потребление электричества в период с сентября 2015 года по декабрь 2016-го, а также тепловой энергии — с мая по декабрь 2014 года. Квартиры были уже сданы в эксплуатацию, многие собственники делали ремонты и, конечно, пользовались коммунальными услугами, но не могли заключить договор с их официальными поставщиками.

— Почему же спустя почти три года застройщик предъявил нам счет за собственные недоделки? — недоумевают жильцы.

— Самая большая сумма, как ни странно, нам выставлена за подогрев воды, хотя мы ей фактически не пользовались. Многие люди зарегистрировались, делали ремонты, но никто еще в то время не жил, — убежден Дмитрий.

— Мы, как жильцы, вообще не понимаем, откуда взялись эти цифры, — говорит Оксана. — К счету на электричество и тепло, который нам присудили, приложен только платежный ордер — тот счет, который выставили застройщику. По какому-то прибору учета, по какому-то узлу… Неужели это только наш дом потребил? Здесь же шла огромная стройка! Эти суммы для нас никак не обоснованы, нет свидетельств, что это четко наше потребление и четко за указанный период.

Позиция жильцов проста: они готовы заплатить, но по тарифам, установленным для населения — с учетом льгот и дотаций. Ведь то, что «Зомекс Инвестмент» пришлось оплачивать эту «коммуналку» по драконовским ставкам и проектным нагрузкам, установленным для застройщиков, вина самого застройщика, а не жильцов, как считают последние.

— Мы предполагаем, что сумма долга рассчитана исходя из тарифов за коммунальные услуги, которые применяются к застройщикам во время возведения многоквартирных домов и значительно превышают тарифы для населения, — говорит Дмитрий. — Застройщик пытается с людей снять деньги по самым максимальным тарифам в республике. Хотя по справедливости эту дельту явно должен оплачивать «Зомекс». Ведь это «Зомекс» виновен в том, что мы не смогли вовремя заключить договоры на поставку услуг с Энергосбытом и водоканалом, это он не сдал счетчики. А откуда взялись проценты за пользование чужими денежными средствами и по какому принципу они начислялись? Об этом история умалчивает.

В общем, застройщик не дождался возмещения убытков и начал выяснять отношения с товариществом собственников в суде.

Судебные тяжбы

Иск по довольно редкой статье гражданского кодекса — «Неосновательное обогащение» — был частично признан обоснованным Экономическим судом. Так, товариществу собственников дома по ул. Мстиславца, 20, согласно этому решению, пришлось бы выплатить застройщику 249 000 рублей.

При этом застройщик не предоставил суду расчеты суммы необоснованного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами — фактически ничем не подтвердил счет на 250 000 рублей, выставленный товариществу собственников (читай — жильцам) 20-го дома. Так и не уяснив для себя, откуда взялась сумма долга, жильцы подали кассационную жалобу в Верховный суд.

Кассационный суд собирался несколько раз. И всякий раз требовал от застройщика одного и того же: пояснить, откуда взялись цифры, выставленные товариществу в качестве суммы необоснованного обогащения. В итоге расчеты так и не были предъявлены суду.

Кроме того, суд отправил запрос в энергоснабжающие организации, которые подтвердили позицию жильцов: при всем желании они не могли оплачивать «коммуналку».

Выдержка из пояснений Энергосбыта Верховному суду

В итоге Верховный суд принял решение направить дело на повторное рассмотрение в Экономический суд, где застройщик наверняка продолжит доказывать свою позицию. Еще в процессе рассмотрения кассации мы отправили «Зомекс Инвестмент» вопросы, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Но застройщик отказался давать комментарий до тех пор, пока спор в суде окончательно не разрешится.

Для того чтобы представить позицию «Зомекс Инвестмент», журналисты цитируют тезисы его представителей, выступивших на финальном заседании кассационного суда:

— С момента ввода дома в эксплуатацию товарищество как-то успешно выставляло своим жильцам плату за техническое обслуживание, санитарное содержание помещений жилого дома, текущий капитальный ремонт. Соответственно, имело все основания заключить договор на поставку услуг: или прямой с Энергосбытом, или в данном случае субабонентский.

При расчете суммы неосновательного обогащения мы не могли применять тарифы для населения, потому что с нами заключены определенные договоры, которые имеются в материалах дела. Установить, какой счет за этот период оплатили бы жильцы, если бы этим занималось товарищество собственников, невозможно. Мы перевыставляли товариществу ровно те счета, что нам выставлял Энергосбыт и теплосети.

Однако правильность произведенного судом расчета и суммы неосновательного обогащения ответчиком в первой инстанции не оспаривалась. И вдруг у ответчика появились какие-то сомнения в расчетах.