закрыть
6 июля 2018, пятница, 12:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Инцидент в Слуцке: Кондуктор напала на ребенка из-за «недействительного удостоверения»

21
  • 6.07.2018, 9:18
  • 4,034

Мать ребенка решила добиться справедливости.

Вечерняя поездка на автобусе оказалась конфликтной для 14-летнего случчанина и кондуктора. Сотрудница автопарка не хотела признавать действительным удостоверение инвалида, которое ей предъявил подросток. Мама мальчика возмущена и собирается написать жалобу в Слуцкий автопарк, сообщает «Курьер».

О подробностях инцидента рассказала Виктория Карпович, мама 14-летнего Максима.

Вечером в среду, 4 июля, Виктория попросила сына отвезти на дачу в Новодворцы ненужные вещи. В 19.23 он сел в автобус № 2 на остановке «Майский Посад», рядом с которой в социальном доме живет семья Карпович.

Максим Карпович

Примерно через 15 минут Виктории позвонил Максим и сказал, что кондуктор считает его удостоверение недействительным — оно должно быть пластиковым, а не бумажным. После подросток передал трубку кондуктору, и с ней уже разговаривала мама.

«Она сказала мне, что мы подделали удостоверение, так как оно бумажное и написано разными ручками. Я ей объяснила, что удостоверение выдается на пять лет, а потом продлевается его срок действия. Поэтому одними чернилами и ручками это делать невозможно. Уже лет десять мы и мои знакомые с детьми-инвалидами получаем документ в таком виде», — рассказывает Виктория.

По телефону Максим сказал маме, что кондуктор запретила ему садиться в автобус со своим удостоверением. Виктория ответила сыну, чтобы он не смел идти домой из Новодворцев пешком — это примерно 4 км и около часа ходьбы.

Как рассказывает случчанка, в автобусе сын снова ей набрал и сообщил, что кондуктор опять на него кричит и доказывает, что удостоверение недействительное. Виктория сказала, чтобы он ехал домой, а она потом разберется в этой конфликтной ситуации.

Мать Максима пошла на остановку, чтобы дождаться автобуса № 2 и поговорить с кондуктором.

«Я попросила водителя дать нам с кондуктором минутку, чтобы поговорить. Разговор проходил на повышенных тонах. Остальные пассажиры в беседу не вступали. Кондуктор резко перешла на «ты». Я сделала ей замечание, чтобы она мне не тыкала. Сказала, что, если не верит действительности документа, пусть обращается в МРЭК. На что кондуктор ответила, мол, вам надо — вы и идите. Я предупредила, что не спущу ей это с рук и напишу на нее жалобу. Она ответила: «Пишите что хотите», — вспоминает вчерашний вечер Виктория.

После разговора с кондуктором мама Максима позвонила на «горячую линию» Слуцкого райисполкома, где ей пообещали разобраться в ситуации. В четверг, 5 июля, она планирует съездить в Слуцкий автопарк и поговорить с начальством насчет поведения его сотрудницы.

«Ребенок у меня вспыльчивый. Может, он ей и кричал в ответ, разговаривал грубо. По словам сына, она обзывала его больным и недоразвитым. Я считаю, что кондуктор не имела права оскорблять и унижать пассажира. Она должна была обратить внимание на удостоверение, которое уже говорит о том, что с ребенком не все в порядке», — говорит Виктория.

Максим находится на домашнем обучении. В этом году он окончил 7-й класс при СШ № 12.

«Я чувствовал злость. Кондуктор вела себя неадекватно. Я просил ее успокоиться, соглашался с ней, но она не реагировала и продолжала меня цеплять словами», — говорит Максим.

Галина Санькович, кондуктор автобуса № 2, не захотела рассказывать свою версию произошедшего.

«Я вам одно скажу, как она (Виктория Карпович — Прим. ред.) могла написать правду, если ее там не было. Вы знаете, у нас такой народ, у которого кондукторы все равно во всем виноваты. Я не говорю, что кондукторы у нас ангелы, но у каждого своя ситуация и история. Из меня сделали какого-то монстра».

В автобусном парке перед Викторией Карпович извинились. Ее попросили не обращаться с этой историей в СМИ, но девушка сказала, что уже поздно.

«Сотрудники автопарка удивлены поведением своего кондуктора. Пообещали наказать ее (вроде премии лишить) и позже сообщить мне об этом», — говорит Виктория.

Для справки. В удостоверении инвалидности содержится следующая информация: ФИО, дата рождения, подпись и фото владельца, название медико-реабилитационной организации, которая его выдала (Медико-реабилитационная экспертная комиссия Слуцкого района), дата выдачи, подпись и печать председателя МРЭКа, группа и причина инвалидности, срок продления. Цвет удостоверения — оранжевый.


популярное за неделю

Мнение

Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель
Любой каприз за ваши деньги
Любой каприз за ваши деньги Ирина Халип